Menyegzőből majdnem gyilkosság lett, bíróság előtt a vőlegény

Az esküvő az egyik legboldogabb pillanat az ember életében, de van, aki ezt kissé máshogy értelmezi. Egy pápai vőlegény például olyan mélyen belevetette magát az ünneplésbe, hogy a végén nem pezsgőt bontott, hanem ökölcsapást mért egy ártatlan emberre - írta a Veol.hu.

Az esküvő nem nászéjszakával végződött - Fotó: Pixabay

A férfi a polgári szertartás után nem elégedett meg a megszokott koccintásokkal, hanem pálinkával és még egy kis whiskeyvel is lelocsolta a boldogságot. Sőt, még ezen az estén egy helyi kocsmában is megfordult, ahol hideg zuhany érte, mert nem adtak neki hitelre több italt.

Miközben a kocsmából kifelé tántorgott kezében telefonjával egy ismerősével beszélgetve, száján keresztül válogatott káromkodások röpködtek. Ez nem kerülte el a közeli járdán álló ember figyelmét, aki rákérdezett, hogy neki szólt e a szitok? A friss férj először nyugodtan válaszolt, hogy nem neki szólt, majd néhány másodperccel később minden kontrollt elvesztve odalépett és ököllel arcon vágta a férfit.

Esküvő után bíróság

A férfi eszméletlenül csuklott össze, a fejét beverte az aszfaltba. A helyszínt elhagyó vőlegény talán azt hitte, hogy egy egyszerű kocsmai bunyó volt, de az ütés következményei sokkal súlyosabbak lettek.

A férfi a koponyaűri sérüléseibe akár bele is halhatott volna, ha nem kap azonnal szakszerű orvosi segítséget.

A történet most a bíróságon folytatódik. A támadó szeptember 17-én áll a Veszprémi Törvényszék bírója elé. Az ügyészek szerint áldozata életveszélybe sodrása nem csupán a lagzi utáni fáradtság volt, hanem komoly bűncselekmény, amiért súlyos ítéletre számíthat.

Az esküvők után és alatt sajnos nem ritkák a bűncselekmények. Az Origo szeptember elején is beszámolt arról az esetről, amikor egy 17 éves fiú a lagzi kellős közepéről lopott el egy táskát, benne egy 200 ezer forint értékű telefonnal, majd azt a helyszínen felgyújtotta.