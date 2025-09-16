Hírlevél

esküvő

Menyegzőből majdnem gyilkosság lett, bíróság előtt a vőlegény

Egy pápai férfi élete legszebb napját ünnepelte, majd a menyegző után annyira berúgott, hogy a lagzi vége majdnem halálos tragédiába fulladt. A férfi az esküvőt követően egy kocsma előtt leütött egy férfit, aki azóta is életveszélyes sérülésekkel küzd.
Az esküvő az egyik legboldogabb pillanat az ember életében, de van, aki ezt kissé máshogy értelmezi. Egy pápai vőlegény például olyan mélyen belevetette magát az ünneplésbe, hogy a végén nem pezsgőt bontott, hanem ökölcsapást mért egy ártatlan emberre - írta a Veol.hu.

esküvő,részeg,bántalmazás,bíróság
Az esküvő nem nászéjszakával végződött - Fotó: Pixabay

A férfi a polgári szertartás után nem elégedett meg a megszokott koccintásokkal, hanem pálinkával és még egy kis whiskeyvel is lelocsolta a boldogságot. Sőt, még ezen az estén egy helyi kocsmában is megfordult, ahol hideg zuhany érte, mert nem adtak neki hitelre több italt.

Miközben a kocsmából kifelé tántorgott kezében telefonjával egy ismerősével beszélgetve, száján keresztül válogatott káromkodások röpködtek. Ez nem kerülte el a közeli járdán álló ember figyelmét, aki rákérdezett, hogy neki szólt e a szitok? A friss férj először nyugodtan válaszolt, hogy nem neki szólt, majd néhány másodperccel később minden kontrollt elvesztve odalépett és ököllel arcon vágta a férfit.

Esküvő után bíróság

A férfi eszméletlenül csuklott össze, a fejét beverte az aszfaltba. A helyszínt elhagyó vőlegény talán azt hitte, hogy egy egyszerű kocsmai bunyó volt, de az ütés következményei sokkal súlyosabbak lettek.

A férfi a koponyaűri sérüléseibe akár bele is halhatott volna, ha nem kap azonnal szakszerű orvosi segítséget.

A történet most a bíróságon folytatódik. A támadó szeptember 17-én áll a Veszprémi Törvényszék bírója elé. Az ügyészek szerint áldozata életveszélybe sodrása nem csupán a lagzi utáni fáradtság volt, hanem komoly bűncselekmény, amiért súlyos ítéletre számíthat.

Az esküvők után és alatt sajnos nem ritkák a bűncselekmények. Az Origo szeptember elején is beszámolt arról az esetről, amikor egy 17 éves fiú a lagzi kellős közepéről lopott el egy táskát, benne egy 200 ezer forint értékű telefonnal, majd azt a helyszínen felgyújtotta. 

 

 

