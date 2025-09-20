Veszélyes hobbi: fegyvert gyűjtött egy férfi, bekopogott hozzá a TEK

A napokban Tiszafüreden csapott le a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége, miután a rendőrség arról kapott információkat, hogy egy férfi lőfegyvereket tart.

Fegyvert gyűjtött egy tiszafüredi férfi, a TEK érkezett hozzá vendégségbe

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség

Több fegyvert is lefoglaltak

A házkutatás során két maroklőfegyver és egy puska került elő, amelyek a szakértők szerint éles fegyvernek minősülnek. A Heves vármegyei rendőrség az akció során bevetette Hangát, a robbanóanyag-kereső kutyát, aki előkerített egy II. világháborús relikviát is: egy korábban hatástalanított lövedéket.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az elfogásról videó is készült.

Azt, hogy a férfi milyen büntetésre számíthat, nagyban befolyásolni fogja, hogy mit mond a hatóságoknak. 2019-ben mindössze felfüggesztett börtönt kapott egy nagyatádi férfi, aki félautomata és egylövetű pisztolyokat, sörétes puskát, revolvereket, mintegy kétszáz lőszert és több kilogramm lőport tárolt lakásában.