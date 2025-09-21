Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

felvétel

Brutális, ahogy felborul és súlyos balesetet okoz az autó az M7-esen - videó

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pár perc alatt 50 ezren nézték meg azt a videót, amely a szombati M7-es autópályán történt baleset pillanatát mutatja. Egy autó kacsázva halad, majd nekivágódik egy másiknak, amitől felborul és a tetején áll meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felvételM7-es autópályafedélzeti kamerarészeg sofőrautópályabalesetfelborult autóBudapesti Autósokm7

A Budapesti Autósok oldala tette közzé azt a felvételt, amelyet az egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél lévő a Vál-Völgyi Pihenőhelynél - vette észre a Feol.hu. Az autó felborult és a tetején landolt.

Durva, ahogy felborul és súlyos balesetet okoz az autó az M7-esen
Durva, ahogy felborul és súlyos balesetet okoz az autó az M7-esen
Forrás: Budapesti Autósok 

A BpiAutósok YouTube oldalán közzétett felvétel alatt ez olvasható: 

A videón jól látható, hogy hogyan történt az eset. Egy Honda jobb hátulját találta el nagy sebességgel a felhajtón érkezett Seat. Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. (nem megerősített információ) Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni - írta meg a károsult."

Mentőhelikopter érkezett a felborult autóhoz

A balesethez, amelyről az Origo is írt, a váli önkormányzati tűzoltók vonultak ki és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, mert a két autó három utasából az egyiket, egy fiatal nőt kórházba kellett szállítani. A Feol.hu újságírói úgy tudják, "csodával határosan módon" csak könnyebben sérült meg, ennek ellenére ez egy súlyos balesetnek minősíthető. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében le kellett zárni a Seat vezetni nem tudó sofőrje miatt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!