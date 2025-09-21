Brutális, ahogy felborul és súlyos balesetet okoz az autó az M7-esen - videó

A Budapesti Autósok oldala tette közzé azt a felvételt, amelyet az egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél lévő a Vál-Völgyi Pihenőhelynél - vette észre a Feol.hu. Az autó felborult és a tetején landolt.

Durva, ahogy felborul és súlyos balesetet okoz az autó az M7-esen

Forrás: Budapesti Autósok

A BpiAutósok YouTube oldalán közzétett felvétel alatt ez olvasható:

A videón jól látható, hogy hogyan történt az eset. Egy Honda jobb hátulját találta el nagy sebességgel a felhajtón érkezett Seat. Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. (nem megerősített információ) Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni - írta meg a károsult."

Mentőhelikopter érkezett a felborult autóhoz

A balesethez, amelyről az Origo is írt, a váli önkormányzati tűzoltók vonultak ki és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, mert a két autó három utasából az egyiket, egy fiatal nőt kórházba kellett szállítani. A Feol.hu újságírói úgy tudják, "csodával határosan módon" csak könnyebben sérült meg, ennek ellenére ez egy súlyos balesetnek minősíthető. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében le kellett zárni a Seat vezetni nem tudó sofőrje miatt.