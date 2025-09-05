Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett! Putyin–Trump-találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Tiszaalpár

Felháborító ítélet a kutyáját autó után húzó férfinél

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
Közel 100 km/h sebességgel vonszolta a kutyáját az aszfalton egy nyugdíjas Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között. Egy bíró szó szerint felháborító ítéletet hozott az ügyében, amelynek az indokolása sem életszerű magyaráztra támaszkodik.
Egy férfi szeptember elsején, hétfőn egy kutyát húzott az autója után. A Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton, nagy sebességgel vonszolta az aszfalton. A gyomorforgató állatkínzó ügyében felháborító ítélet született, az indokolás pedig nevetséges. 

Különösen kegyetlen állatkínzásnak lett tanulja egy másik autós, felháborító az ítélete
Fotó:  Police.hu 

Az autós mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta a járműhöz kötött kutyát. A döbbenetes esetet egy másik autós vette észre, aki megpróbálta megállítani, és dudálással figyelmeztetni. A férfi megállt és betette a súlyosan sérült kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrség rekord gyorsasággal beazonosította a férfit, akit elfogtak és a kapitányágra vittek állatkínzás gyanúja miatt.

Meglakol az állatkínzó

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a közösségi oldalán reagált a kiskunfélegyházi állatkínzás hírére. Azt írta, azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akik biztosították, hogy az ügyet teljeskörűen kivizsgálják. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy egyetlen állatkínzó sem maradhat büntetlenül, és felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi években szigorították a büntetőjogi szabályozást.

A jogszabályok módosítása alapján az állatnak különös szenvedést okozó bántalmazásért ma már súlyosabb büntetés jár. A bíróság az elkövetőt az állattartástól is eltilthatja addig, amíg nem végez el egy kötelező állatvédelmi képzést. A jogszabályok célja, hogy visszaszorítsák a hasonló eseteket, és gyorsabban biztonságba helyezhessék a védtelen állatokat.

A tiszaalpári eset egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors intézkedése és a bejelentők együttműködése remélhetőleg elrettentő üzenetet küld: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.

Felháborító ítélet

Az állatvédelmi kormánybiztos elszántsága és megszigorított törvény ellenére, 

a férfi gyakorlatilag megúszta a brutális tettet. 

Az igaz, hogy nagyon gyorsan ítélet született az ügyben, de azt már aligha mondhatjuk, hogy bárki erre számított. A Kecskeméti Járásbíróság nem jogerősen mindössze 

425 ezer forint pénzbüntetésre

ítélte a 66 éves férfit.

Elindulásakor figyelmetlenségből nem vette észre, hogy az előző este – egy ötméteres lánccal – a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza"

– írta a Baon.hu a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztályának közleményét idézve az ítélet indokolásaként. 

Vajon miért kötötte a vonóhorgához, amikor az állat kikötése is állatkínzás, és hogy lehetett ezt nem észrevenni? 

Emellett ha tényleg véletlen volt, és szereti a kutyáját, miért a csomagtartóba tette azután, hogy megállították és miért nem maga mellé vagy a hátsó ülésre? Ezekre a kérdésre a bíró egyértelműen nem kereste a választ. Döntésével folytatta az állatkínzási ügyekben eddig megszokott, nagyon enyhe ítélet kiszabását. 

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: 

 

