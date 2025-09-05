Felháborító ítélet a kutyáját autó után húzó férfinél

Egy férfi szeptember elsején, hétfőn egy kutyát húzott az autója után. A Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton, nagy sebességgel vonszolta az aszfalton. A gyomorforgató állatkínzó ügyében felháborító ítélet született, az indokolás pedig nevetséges.

Különösen kegyetlen állatkínzásnak lett tanulja egy másik autós, felháborító az ítélete

Fotó: Police.hu

Az autós mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta a járműhöz kötött kutyát. A döbbenetes esetet egy másik autós vette észre, aki megpróbálta megállítani, és dudálással figyelmeztetni. A férfi megállt és betette a súlyosan sérült kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrség rekord gyorsasággal beazonosította a férfit, akit elfogtak és a kapitányágra vittek állatkínzás gyanúja miatt.

Meglakol az állatkínzó

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a közösségi oldalán reagált a kiskunfélegyházi állatkínzás hírére. Azt írta, azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akik biztosították, hogy az ügyet teljeskörűen kivizsgálják. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy egyetlen állatkínzó sem maradhat büntetlenül, és felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi években szigorították a büntetőjogi szabályozást.

A jogszabályok módosítása alapján az állatnak különös szenvedést okozó bántalmazásért ma már súlyosabb büntetés jár. A bíróság az elkövetőt az állattartástól is eltilthatja addig, amíg nem végez el egy kötelező állatvédelmi képzést. A jogszabályok célja, hogy visszaszorítsák a hasonló eseteket, és gyorsabban biztonságba helyezhessék a védtelen állatokat.

A tiszaalpári eset egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors intézkedése és a bejelentők együttműködése remélhetőleg elrettentő üzenetet küld: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.

Felháborító ítélet

Az állatvédelmi kormánybiztos elszántsága és megszigorított törvény ellenére,

a férfi gyakorlatilag megúszta a brutális tettet.

Az igaz, hogy nagyon gyorsan ítélet született az ügyben, de azt már aligha mondhatjuk, hogy bárki erre számított. A Kecskeméti Járásbíróság nem jogerősen mindössze

425 ezer forint pénzbüntetésre

ítélte a 66 éves férfit.

Elindulásakor figyelmetlenségből nem vette észre, hogy az előző este – egy ötméteres lánccal – a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza"

– írta a Baon.hu a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztályának közleményét idézve az ítélet indokolásaként.

Vajon miért kötötte a vonóhorgához, amikor az állat kikötése is állatkínzás, és hogy lehetett ezt nem észrevenni?

Emellett ha tényleg véletlen volt, és szereti a kutyáját, miért a csomagtartóba tette azután, hogy megállították és miért nem maga mellé vagy a hátsó ülésre? Ezekre a kérdésre a bíró egyértelműen nem kereste a választ. Döntésével folytatta az állatkínzási ügyekben eddig megszokott, nagyon enyhe ítélet kiszabását.