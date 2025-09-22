Molotov-koktéllal akart ölni a féltékeny férfi, hatalmas balhé tört ki

Egy pécsi férfi szerelemféltéstől eszét vesztve vérre szomjazott és majdnem két emberrel végzett dühében. A féltékeny férfi Molotov-koktéllal gyújtotta fel korábbi kedvese házát, amelyben épp ketten aludtak. A Bama.hu információi szerint az egyik járókelőnek köszönhetik az életüket a bent tartózkodók.

Nem bírt az indulataival a féltékeny férfi, Molotov-koktéllal akart gyilkolni

Fotó: Illusztráció/Origo/Bama.hu

Molotov-koktélokkal akart gyilkolni a féltékeny férfi

Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádol az ügyészség egy pécsi férfit, akinek büntetőpere hétfőn kezdődik a Pécsi Törvényszéken

– írja a hírportál.

A férfi éppen szabadlábra került, amikor összeismerkedett egy nővel, aki hozzá is költözött. A lakás lepusztult állapotban volt, közműszolgáltatással sem rendelkezett. A férfi gyakran nézett a pohár fenekére, ilyenkor részegen féltékenységi rohamok törtek ki rajta. Sajtóinformációk szerint annak ellenére, hogy a nő nála lakott, nem alakult ki köztük élettársi viszony. Tavaly október 23-án a nőnek elege lett a folyamatos balhékből, és amikor a férfi nem volt otthon,

összepakolta a cuccait, és elhagyta a házat. A férfinak a szándékairól nem szólt, az csak akkor vette észre, hogy mi történt, amikor hazatért.

Ezután a későbbi elkövető hiába kereste a nőt, nem találta sehol, emiatt pedig egyre többet ivott. Ekkor támadt az ötlete, hogy a szeszes italt tartalmazó üvegeket megtölti benzinnel, azokból Molotov-koktélt készít. A Molotov-koktélokkal felszerelkezve érkezett meg ahhoz a társasházhoz, ahol a korábban a nőt kereste.

Meggyújtotta a koktélokat, az egyiket a

„most meg fogtok dögleni!”

felkiáltással az ablakon át próbálta a lakásba bedobni, a másikat a bejárati ajtóhoz vágta. A lángok hamarosan elterjedtek. A házban ketten aludtak, és annak ellenére sem ébredtek fel, hogy már a tetőszerkezet egy része is lángolni kezdett.

Egy járókelőnek sikerült felébresztenie őket,

így épségben kimenekültek az égő házból a két kutyájukkal együtt. A járókelő a tűzoltókat is riasztotta. A Pécsi Törvényszék előkészítő ülést tart az ügyben.

