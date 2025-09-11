Ingyen akart fogadni 120 ezerért – nem hiszi el, mi lett a vége

Mozgalmas napokat tudhat maga mögött a 36 éves szarvasi férfi: visszaesőként csalásokkal és lopásokkal próbált gyors haszonra szert tenni - írta meg a Beol.hu. Nem jött be az ingyen fogadás, pedig az minden gondját megoldotta volna.

Fogadásból akart gyors pénzt szerezni, eljárást indítottak.

Fotó: BAMA/MW illusztráció

A “rejtői figura” tavaly április 24-én, kora délután lépett be egy szarvasi lottózóba, ahol összesen 120 ezer forintos fogadást szeretett volna kötni. Bár tudta, hogy nincs nála ennyi készpénz, és a bankszámláján sem volt fedezet, a lottózó dolgozójától azt kérte, hogy indítsa el a tranzakciót, amit a fogadás megtétele után bankkártyával fog kiegyenlíteni.

Fogadás után nem tudott fizetni - és nem is akart

A bankkártyás fizetés a fedezethiány miatt meghiúsult, a férfi fogadásai azonban érvényben maradtak, ám Fortuna nem fogadta kegyeibe. Ezt követően tovább hitegette a lottózó dolgozóját, ígérve, hogy a fogadások összegét május 31-ig kiegyenlíti, végül persze nem tett eleget vállalásának.

A férfi nem állt le, tavaly szeptember 1-jén és október 4-én tankolás után fizetés nélkül hagyta el az egyik helyi benzinkutat, 13 500 forintos kárt okozva, amelyet később a hozzátartozói térítettek meg. Ezen felül augusztus 5-én éjszaka eltulajdonított egy 180 ezer forint értékű segédmotort, majd 150 ezer forintért adta tovább egy jóhiszemű vevőnek. November 30-án egy parkoló személyautót vitt el a benne talált indítókulccsal, ám pár órán belül a Békésszentandrás külterületén járőröző rendőrök lekapcsolták.

Vádat emelt az ügyészség

A Szarvasi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás és lopás, valamint jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat a 36 éves férfi ellen. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje elzárásra, rendelje el 150 ezer forintos vagyonelkobzását, és kötelezze a lottózó dolgozójának okozott kár megtérítésére.

