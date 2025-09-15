Frontális baleset, gyerek is van a sérültek között

A Nógrád vármegyei hírportál, a Nool.hu beszámolója szerint többen is megsérültek egy ütközésben. A frontális baleset során egy kisbusz és egy autó rohant egymásba.

A frontális balesetben négyen, köztük egy gyerek, sérült meg

Fotó: Huszár Márk

A frontális baleset részletei

A baleset helyszínén a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók mellett a mentőszolgálat és a közútkezelő társaság emberei is részt vettek a mentési munkálatokban.

A Nool.hu megkeresésére Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője arról tájékoztatta a hírporált,

hogy a baleset helyszínéről négy embert – köztük egy gyermeket–, könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Szerencsés módon pillanatokon és centiken múlott, hogy a közúti manőver nem fulladt tragikus balesetbe. Az őrangyalok résen voltak, elképesztő mázlija volt a négy autósnak, hogy megúszták a balesetet, amelynek nagy valószínűséggel szörnyű következményei lettek volna. Kíváncsi a részletekre? Kattintson az Origóra!