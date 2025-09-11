Törésteszt: BMW ütközött a Tuaregnek, meglepő eredmény született

Két ember sérült meg abban a szerencsétlenségben, amely csütörtökön délután történt a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében – számolt be róla a Délmagyar.hu. A portál képgalériát is közzétett a frontális ütközés nyomán összetört kocsikról, érdemes kattintani helyszíni képekért.

A frontális ütközésben szinte megsemmisült a BMW eleje, a vadonatúj zöld dísztárcsák talán menthetőek

Fotó: Donka Ferenc

Frontális ütközés, brutális károk

Helyszíni információk szerint a Tuareg ért először a kereszteződésbe, majd Makó felé kanyarodott, ahol áttért a szembe jövő sávba és ütközött a BMW-vel. Ez utóbbi gépjárműben ketten ültek, mindkettőjüket mentő szállította el a helyszínről. A Makói Hivatásos Tűzoltók áramtalanították az autókat, helyszínelés miatt fél pályán halad forgalom.

Az elmúlt napokban számos baleset történt a hirtelen lezúduló eső miatt. Egy mosonmagyaróvári balesetben azonban nemcsak a csúszós út, hanem a kábítószerek is döntő szerepet játszottak: egy férfi egy családi ház udvarán landolt az autójával.