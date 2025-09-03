Hírlevél

szándékos bűncselekmény

Szándékosan ütött el egy embert egy körözött bűnöző egy újbudai parkolóban - videó

Egy többszörösen körözött bűnözőt akart egy biztonsági őr megállítani, a bűnöző ezt nagyon nem akarta. A gázolás során több méteren át vonszolta maga után a férfit.
szándékos bűncselekményparkolóbiztonsági őrjogosítványsúlyos sérüléskörözött személygázolásBRFK

Egy újbudai üzlet parkolójában gázolt el egy embert egy sofőr. A férfi keze beszorult a motorháztetőbe, ami miatt az autó több méteren át vonszolta. Súlyosan megsérült. Amikor végre tudott, a sofőr segítségnyújtás nélkül elszáguldott. Az esetről videó  is készült, amit a Bors osztott meg a részletekkel együtt. Mint kiderült, a biztonsági őr bolti szarkának nézte a 26 éves férfit, ezért akarta az útját állni. Amikor S. Barna meglátta, hogy közeledik, gázt adott.

gázolás
A gázolás későbbi elkövetője furcsa viselkedésével hívta fel magára a biztonsági őr figyelmét Fotó: Részlet a BRFK által megosztott videóból/Bors

A gázolás elkövetőjét többszörösen körözték

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának nyomozói gyorsan azonosították a gázolót. Mint kiderült, a férfi soha sem rendelkezett jogosítvánnyal és tíz különböző körözés is érvényben volt ellene, köztük több szabálysértési és büntetőeljárás is az eset idején. A vagyon elleni bűncselekményeken túl engedély nélküli járművezetés miatt is többször indult ellene eljárás.

S. Barnát közúti veszélyeztetéssel, segítségnyújtás elmulasztásával és járművezetés eltiltás hatálya alatt elkövetett bűntett miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Emellett hamis adatok közlése miatt is felelnie kell

 – tette közzé a BRFK.

Szeptember 2-án bíróság elé álltak az egész országot sokkoló, borzalmas tragédia vádlottjai. A 2023. július 1-jén történt Árpád hídi kerékpáros-gázolás halálos áldozatának mindkét lába leszakadt, a kórházban halt bele a súlyos sérüléseibe. Megkezdődött borzalmas tragédia vádlottjainak a pere. A részleteket az Origo is megírta, amit ide kattintva el tud olvasni!

 

 

