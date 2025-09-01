Hírlevél

bűncselekmény

Szándékosan gázolta el az ismerősét egy fiatal férfi

Összeveszett két férfi, ami után az egyik szándékosan bántani akarta a másikat. A bedrogozott férfi a kapubejárónál gázolta el az ismerősét, súlyosan megsérült.
bűncselekményszándékosSzolnoki Járási ÜgyészségKunszentmártongázolás

Egy tiszazugi férfi még 2024 májusában Kunszentmártonon autózott az egyik ismerősével, amikor vitába szálltak egy gyalogossal. Olyan dühös lett, hogy kábítószer hatása alatt álló sofőr elgázolta a gyalogost.

Elgázolta utasát a sofőr drog hatása alatt.
Szándékosan gázolta el az ismerősét egy fiatal férfi
Fotó: Szolnoki Járási Ügyészség

A férfi ellen vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség. A vádirat szerint mindketten drog hatása alatt álltak, egy olyan szer befolyása alatt, amelynek hatóanyaga ismeretlen, de az tudni lehet róla, hogy megváltoztatta tudatállapotukat.

Elgázolta ismerősét a kapuban

Az autóban ketten ültek, amikor észrevették, hogy a sofőr egyik ismerőse gyalogol az utcán. Megálltak mellette, ekkor kezdődött a balhé. 

A sofőr előbb továbbhajtott, majd a kereszteződésnél visszafordult, és nagy sebességgel nekiütközött az ismerősének.

Az elgázolt ember háttal állt az autónak egy kapubejáróban, amikor a férfi szándékosan nekiütközött. Az áldozat először a szélvédőnek, majd a motorháztetőnek csapódott, majd több métert repült. Ezután a férfi visszavezette az autót az úttestre, és elhajtott.

Az elgázolt férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Figyelembe véve a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt és a szándékosságot, a gázolás halálos kimenetelű is lehetett volna. A főügyészség ezért letöltendő szabadságvesztést javasolt a gázoló számára, továbbá eltiltották a közügyektől és a vezetéstől is. Ugyanakkor nem javasolták a feltételes szabadlábra helyezését. Az üggyel kapcsolatban a Szolnoki Törvényszék fog dönteni.

Hasonló cserbenhagyásos gázolás történt a tanévkezdés napján. Erről részletesebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

