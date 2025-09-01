Egy tiszazugi férfi még 2024 májusában Kunszentmártonon autózott az egyik ismerősével, amikor vitába szálltak egy gyalogossal. Olyan dühös lett, hogy kábítószer hatása alatt álló sofőr elgázolta a gyalogost.

Szándékosan gázolta el az ismerősét egy fiatal férfi

Fotó: Szolnoki Járási Ügyészség

A férfi ellen vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség. A vádirat szerint mindketten drog hatása alatt álltak, egy olyan szer befolyása alatt, amelynek hatóanyaga ismeretlen, de az tudni lehet róla, hogy megváltoztatta tudatállapotukat.

Elgázolta ismerősét a kapuban

Az autóban ketten ültek, amikor észrevették, hogy a sofőr egyik ismerőse gyalogol az utcán. Megálltak mellette, ekkor kezdődött a balhé.

A sofőr előbb továbbhajtott, majd a kereszteződésnél visszafordult, és nagy sebességgel nekiütközött az ismerősének.

Az elgázolt ember háttal állt az autónak egy kapubejáróban, amikor a férfi szándékosan nekiütközött. Az áldozat először a szélvédőnek, majd a motorháztetőnek csapódott, majd több métert repült. Ezután a férfi visszavezette az autót az úttestre, és elhajtott.

Az elgázolt férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Figyelembe véve a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt és a szándékosságot, a gázolás halálos kimenetelű is lehetett volna. A főügyészség ezért letöltendő szabadságvesztést javasolt a gázoló számára, továbbá eltiltották a közügyektől és a vezetéstől is. Ugyanakkor nem javasolták a feltételes szabadlábra helyezését. Az üggyel kapcsolatban a Szolnoki Törvényszék fog dönteni.

