Fejre állt egy gépjármű az autópályán, szívhatják a fogukat a sofőrök

Baleset miatt kell torlódásra számítani az M7-es autópályán a Balaton felé tartóknak. A Váli-völgyi pihenőnél történt a baleset, ahol egy gépjármű a feje tetejére állt, és a szalagkorlátnál állt meg – számolt be róla a Feol.hu.

Gépjármű borult fel az M7-es autópályán Balaton irányába

Forrás: M1, M7 autópálya-figyelő

Két gépjármű ütközött össze

Az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszán két személygépjármű ütközött össze a Váli-völgyi pihenőnél, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik autó fel is borult, a szalagkorlát mellett áll meg a feje tetején. A Kajászó környékén történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A két érintett járműben összesen három személy utazott, a helyszínre pedig mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

Frissítés:

A mentőhelikopter elhagyta a helyszínt, a pályazár feloldásra került, és a forgalom ismét halad, bár lassabban a kelleténél.

