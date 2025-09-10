Vascsővel és golfütővel felfegyverkezve intézték a leszámolást a támadók

Papkeszi nyugalmát szeptember 8-án este darabokra törte egy brutális leszámolás, amely akár egy akciófilm forgatókönyvéből is származhatott volna. Két fiatal férfi úgy döntött, hogy ideje lenne rendezni korábbi sérelmeiket, csak éppen nem szóban, hanem felfegyverkezve, vascsővel, golfütővel és gázsprayvel jelentek meg az ismerősük házánál - írta meg a Borsonline.hu.

Golfütő és vascső is szerepelt a fegyverarzenálban, a rendőrség azonosította az elkövetőt

Fotó: MW/BANCZIK ROBERT

A támadás kitervelten és gyorsan zajlott. Először a bent tartózkodókat lefújták gázsprayvel, majd célba vették a 30 éves férfit, akit brutálisan megvertek a hozott fegyverekkel. Az ütések komoly sérüléseket okoztak, így a jelenet inkább hasonlított egy alvilági leszámoláshoz, mint egy kisebb csetepatéhoz.

A rendőrség azonban gyorsan reagált. Már másnap azonosították az egyik támadót, egy 24 éves balatonkenesei férfit, akit saját otthonában kaptak el. Társa, a mindössze 20 éves székesfehérvári fiatal talán a lelkiismerete miatt

önként besétált a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Miért került elő a golfütő?

A háttérben egy korábbi verekedés áll, ugyanis Berhidán már összeszólalkozott az egyik elkövető és a sértett, abból az esetből is rendőrségi ügy lett. Azonban úgy tűnik, a fiatal férfiak nem felejtettek, sőt, bosszúvágytól fűtve újabb felvonást rendeztek, ezúttal Papkeszin.

A 24 éves támadót őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hatóságok súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt indítottak eljárást, a papkeszi leszámolás így már hivatalosan is bírósági ügy lett.

A településen sokan felháborodva beszélnek a történtekről:

Ilyen nálunk még soha nem volt. Itt mindenki ismer mindenkit, senki nem gondolta volna, hogy vascsővel és golfütővel rendeznek vitákat"

- mesélte egy helyi lakos. Papkeszi tehát most nem a nyugodt falusi hangulatról híres, hanem arról a brutális leszámolásról, amely bebizonyította, hogy a bosszúvágy olykor veszélyesebb, mint azt bárki is gondolná.

A közelmúltban is megfogalmazódott egy leszámolás gondolata, akkor egy részeg férfi vette üldözőbe haragosát azzal a céllal, hogy leszorítja az útról. A férfi ellen közúti veszélyeztetés és ittas vezetés miatt indítottak eljárást.