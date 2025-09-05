Kis híján kivégezte a családját a tinédzser fiú – mutatjuk, mit tudtunk meg róla

Nem szabadulhat ki a javítóintézetből a 13 éves Kristóf, aki augusztus 3-án vasárnap éjjel rátámadt a rokonaira. Így döntött a bíró, aki meghosszabbította a gyerek letartóztatását. A támadó beismerő vallomást tett, de még tart a nyomozás - értesült a Kisalföld.hu.

Bilincsben a gönyűi késelő Fotó: Kisalföld

A fiú megkéselte az édesanyját, aztán a nagymamájára is rátámadt gönyűi otthonukban, majd bejelentette a segélyhívón, mit tett. A mentők a 47, illetve 68 éves áldozatot életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel vitték kórházba. A gönyűi késelés áldozatainak életét a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A gyerek édesapja reggelig semmit sem tudott az egészről. Munkából ért haza, amikor szembesült kisebbik gyereke tettével, és értetlenül állt előtte. Ekkor már ellepték az otthonát a helyszínelők és a nyomozók.

Az órákig tartó helyszíni szemle során véres késeket, ruhákat és ágyneműket foglaltak le.

Gönyűi késelés - Két késsel is rokonaira támadt a 13 éves fiú. Fotó: police.hu

Senki sem érti, mi vezérelhette a gönyűi késelőt

A nyolcadikos diák indítéka még most sem világos. Az viszont a kezdettől egyértelmű, hogy nem vallja magát ártatlannak és semmit sem tagad.

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg.

A támadás másnapján letartóztatták és javítóintézetbe vitték. A legújabb döntés szerint december 4-ig biztosan nem engedik haza. Amennyiben indokolttá válik és nem emelnek vádat ellene addig, újabb hosszabbításra számíthat, így elképzelhető, hogy a karácsonyt is a javító, nevelőintézetben kell töltenie brutális tettéért.

