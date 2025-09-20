Budapest-szerte graffitiken fenyegetnek egy kisgyerekes anyát

Az utóbbi időben Észak-Pesten megszaporodtak azok a graffitik, amelyek egy nő nevét és személyes adatait tartalmazzák, mellette pedig sokszor fenyegető vagy trágár üzenetek is olvashatók. Nem szükséges ahhoz írásszakértőnek lenni, hogy megállapítsuk: az általunk látott feliratokat – amely természetesen nem az összes – egy személy készítette. Erre utal például a számos betűnél látható, nagyon hasonló íráskép az olyan feliratok esetében is, amelyek térben távolabb vannak egymástól. Egyes falfirkák egyszerű trágárságokat tartalmaznak, ám akadnak olyanok is, amelyeken már konkrét fenyegetés olvasható. Lapunk annak próbált utána járni, hogy zajlik-e eljárás a jól beazonosítható elkövető ellen, illetve, hogy az érintett önkormányzatok próbálnak-e fellépni a rongáló ellen.
Amennyire az utcán közlekedve és a közösségi médiaposztokból meg lehet ítélni, változatos az emberek hozzáállása: van, aki szörnyülködve nézi a főként Észak-Pesten, a XIII. és a IV. kerületben olvasható feliratokat, és van olyan is, aki inkább nevet az egészen. Egy biztos: aligha lehet arra legyinteni, hogy az említett városrészen több tucatnyi hasonló felirat „díszeleg” a házfalakon és más közterületi felületeken. Akiben ennyire él a cselekvési vágy a haragja a kifejezésére, mint az elkövetőben, az előbb-utóbb akár tettlegességhez is folyamodhat.
Mindez korántsem üres feltételezés: az elmúlt hónapokban olyan posztok is napvilágot láttak, amelyben a bejegyzés közzétevői az utcán megtalálták az áldozat névvel ellátott személyes iratokat a XIII. és IV. kerület egyes részein. Így például a kisgyermekes anya középiskolai bizonyítványát egy hölgy leadta egy közeli boltban, miután az utcán találta meg. Ez arra utalhat, hogy az elkövető magával vitte az áldozat személyes tárgyait, amelyeket aztán szétdobált közterületen.
Kétségtelen tehát, hogy a falfirkákon említett nő veszélyben van. Az Origo.hu ezért kérdéssel fordult a XIII. Kerületi Rendőrkapitánysághoz, hogy megtudjuk: érkezett-e bejelentés, folyik-e nyomozás az ügyben. A kérdésünk elküldése előtt szinte bizonyosak voltunk benne, hogy a válasz „igen” lesz, mivel a hatóságok évről évre jobban figyelnek az efféle ügyekre.
Erre jó okuk van, mint azt az V. kerületben, az év elején meggyilkolt japán nő esete is mutatta: a kétgyermekes anya még a rendőröknek is jelentette az erőszakos volt férj által elkövetett bántalmazásokat, ám a hatóság végül elutasította az ügy kivizsgálását. A rendőrség január 29-én talált rá a nőre, akire volt férje vélhetően egy bántalmazás után gyújtotta rá az V. kerületi társasházi lakásukat.
A cikkünkben említett falfirkákból az derül ki, hogy a feliratokat a korábbi férj, vagy élettárs készíti rendszeresen, immár hónapok óta, és a kapcsolatból szintén született egy vagy több gyermek, akit a szülők közötti konfliktus miatt a feldühödött apa nem láthat.
A XIII. Kerületi Rendőrkapitányság kérdésünkre elmondta: az ügyben több rendbeli rongálás és zaklatás ügyében nyomozást folytat.
Az eljárás során egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki, és a bíróság távoltartási végzést adott ki a férfi ellen.
A rendőrség mellett portálunk kérdéseket küldött a XIII. és a IV. kerületi önkormányzatnak is. Ebben egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen lépéseket tettek a falfirkák megszüntetésére? A XIII. kerület válaszában úgy tájékoztatott, hogy bár a feliratok jelentős részénél az épületek tulajdonosai illetékesek az eltávolításukban, a helyzet kezelésére soron kívül megnyitottak egy célzott pályázati lehetőséget. Ennek keretében az érintett ingatlantulajdonosok visszaigényelhetik a falfirkák eltávolításának költségeit.
A IV. kerületben található hasonló falfirkákról már több bejelentést is kapott az önkormányzat az Origónak küldött tájékoztatás szerint. A helyhatóság a lakóközösségekkel és a gondnokokkal együttműködve több helyen is gondoskodott az eltávolításukról. Az önkormányzat közleménye szerint, ha tudomásukra jut újabb eset, a jövőben is intézkedni fognak.
szám alatt levő feliratok eltüntetésében segédkeztek.
Az önkormányzat kérdésünkre válaszolva azt írta: csak akkor van lehetősége kártérítési pert indítani az elkövető ellen, ha a falfirka a saját tulajdonában lévő ingatlanon jelenik meg. Mivel a fenti helyszíneken található társasházak magántulajdonban vannak, az eljárás részletei nem ismertek az önkormányzat előtt.
Úgy döntöttünk, hogy a ChatGPT segítségét kérjük, hogy megállapítsa, mit árul el a „művészről” az általa készített falfirka. A mesterséges intelligencia szerint a nagy, domináns betűk és az éles, szögletes formák egy figyelemfelkeltő, határozott és indulatos személyre utalnak, aki hajlamos az agresszív és konfrontatív megnyilvánulásokra.
A betűk mérete és aránya nem egységes, ami impulzivitásra és kontrollhiányra utal. Az erős nyomás és a vastag, intenzív vonalak egyértelműen a feszültség és a düh jelenlétét mutatják. A feliratok tartalma személyeskedő és vulgáris, valamint ismételten ugyanarra a névre irányul, ami rögeszmés gondolkodásra utal. A feliratok több helyszínen és több alkalommal is megjelentek, ami azt jelzi, hogy nem egy egyszeri indulatkitörésről van szó.
Úgy tűnik, hogy az agresszív férfi a feliratokkal végül öngólt lőtt, mivel ellene indult büntetőeljárás. Amennyiben felfüggesztett büntetés hatálya alatt áll, vagy korábban is követett már el bűncselekményeket, a bíróság akár be is zárathatja, ha bűnösnek találják.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.