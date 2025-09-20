Budapest-szerte graffitiken fenyegetnek egy kisgyerekes anyát

Az utóbbi időben Észak-Pesten megszaporodtak azok a graffitik, amelyek egy nő nevét és személyes adatait tartalmazzák, mellette pedig sokszor fenyegető vagy trágár üzenetek is olvashatók. Nem szükséges ahhoz írásszakértőnek lenni, hogy megállapítsuk: az általunk látott feliratokat – amely természetesen nem az összes – egy személy készítette. Erre utal például a számos betűnél látható, nagyon hasonló íráskép az olyan feliratok esetében is, amelyek térben távolabb vannak egymástól. Egyes falfirkák egyszerű trágárságokat tartalmaznak, ám akadnak olyanok is, amelyeken már konkrét fenyegetés olvasható. Lapunk annak próbált utána járni, hogy zajlik-e eljárás a jól beazonosítható elkövető ellen, illetve, hogy az érintett önkormányzatok próbálnak-e fellépni a rongáló ellen.

A városszerte megjelenő, M. N.-t fenyegető és szidalmazó graffitik egyike

Fotó: Origo olvasói fotó

Graffitiken gyalázza és fenyegeti korábbi párját

Amennyire az utcán közlekedve és a közösségi médiaposztokból meg lehet ítélni, változatos az emberek hozzáállása: van, aki szörnyülködve nézi a főként Észak-Pesten, a XIII. és a IV. kerületben olvasható feliratokat, és van olyan is, aki inkább nevet az egészen. Egy biztos: aligha lehet arra legyinteni, hogy az említett városrészen több tucatnyi hasonló felirat „díszeleg” a házfalakon és más közterületi felületeken. Akiben ennyire él a cselekvési vágy a haragja a kifejezésére, mint az elkövetőben, az előbb-utóbb akár tettlegességhez is folyamodhat.

Mindez korántsem üres feltételezés: az elmúlt hónapokban olyan posztok is napvilágot láttak, amelyben a bejegyzés közzétevői az utcán megtalálták az áldozat névvel ellátott személyes iratokat a XIII. és IV. kerület egyes részein. Így például a kisgyermekes anya középiskolai bizonyítványát egy hölgy leadta egy közeli boltban, miután az utcán találta meg. Ez arra utalhat, hogy az elkövető magával vitte az áldozat személyes tárgyait, amelyeket aztán szétdobált közterületen.

Veszélyben az édesanya

Kétségtelen tehát, hogy a falfirkákon említett nő veszélyben van. Az Origo.hu ezért kérdéssel fordult a XIII. Kerületi Rendőrkapitánysághoz, hogy megtudjuk: érkezett-e bejelentés, folyik-e nyomozás az ügyben. A kérdésünk elküldése előtt szinte bizonyosak voltunk benne, hogy a válasz „igen” lesz, mivel a hatóságok évről évre jobban figyelnek az efféle ügyekre.