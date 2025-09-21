Megtudtuk, milyen ember az exét graffitikben lek*rvázó és halálosan megfenyegető férfi

Ahogy szombaton megírtuk: az utóbbi időben Budapest egyes részein, Újpesten és a vele szomszédos XIII. kerületben sok helyen lehet trágár és fenyegető üzeneteket olvasni a házfalakon, amelyeknek a címzettje egy konkrét, megnevezett, kisgyermekes anya. Ezek a graffitik nem művészi alkotások, hanem egy dühös, megbántott ember üzenetei, amelyek címzettje korábbi párja. A szóban forgó falfirkák egy kapcsolati erőszak lenyomatai.

Egy példa a sok közül: a kisgyermekes édesanyát fenyegető graffiti egy házfalon

Fotó: Origo

A férfi több feliratban fenyegeti és trágár szavakkal illeti a nőt. Az ügy nagy port kavart, egyrészt amiatt, mert megrongálta az épületeket, vagyis kárt okozott, de főleg amiatt, mert életveszélyes fenyegetéseket is tartalmaznak az üzenetek. Ebből pedig nagy baj lehet, gondoljunk csak a budapesti japán nő esetére, aki sokszor jelezte, hogy bántja a férje, aki végül megölte őt.

A XIII. Kerületi Rendőrkapitányságon több rendbeli rongálás és zaklatás miatt indult nyomozás. A rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a falfirkák készítőjét, a bíróság pedig elrendelte a férfi távoltartását.

Ugyanaz az elkövető

Fotó: Origo olvasói fotó

Vajon milyen ember a fenyegető? Valóban képes lenne erőszakos cselekményre? Képes lenne bántani a nőt, vagy akár meg is ölni? Vajon veszélyes másokra is?

Lapunk ezekre a kérdésekre kereste a választ Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológusnál, akinek a graffitikről készült képeket is megmutattuk, kitakarás nélkül.

A sértettség, a szégyen, a megalázottság következménye ez a nyílt agresszió, hiszen a falfirkák készítése agresszív viselkedés”

– mondta a szakértő. Kiemelte:

megcsalás,

szakítás,

elhagyás,

veszteségélmény

következtében leginkább negatív érzések uralják az embert: a harag, a düh. Az illető megéli a szégyent, megalázva érezheti magát, hogyha őt hagyták el, ő maradt hoppon, és az önértékelése sérül”

– magyarázta a szakember, amikor arra kérdeztünk rá, milyen ember lehet a falfirkák készítője, akivel a graffitik tanúsága szerint szakított a volt kedvese.

Fotó: Origo

– Elég egyedi eset, hogy valaki graffiti formájában vizualizálja, amit érez, gondol. Nem tudta bent tartani, nem tudta feldolgozni azt a feszült fájdalmat, szégyenérzést, amit megélt, és az elkövető így juttatta kifejezésre azt, amit mások főleg verbálisan szoktak megtenni. Ennek egy még erősebb, szélsőségesebb, kritikátlanabb megnyilvánulási formája az, hogy a külvilág, a nép előtt szégyeníti meg a másikat, mert ebben az esetben egy nyilvános megalázásról van szó.

Sokszor a belső feszültséget az ember úgy oldja fel, hogy a másiknak verbálisan, e-mailben, SMS-ben, vagy levélben üzen, ezzel próbálja visszaszerezni a kontroll érzését.

Emögött az áll: ha te megaláztál engem, és én sérültem, akkor te is sérülj, te is szégyenülj meg, és éld át azt, amit én megéltem. Amikor a nyilvánosság előtt történik a megszégyenítés, annak nagyon nagy ereje van – tette hozzá a klinikai szakpszichológus, aki szerint a férfi tudattalanul vagy kevésbé tudatosan választotta a graffitit eszköznek.