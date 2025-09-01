Elgázoltak egy gyalogost a belvárosban, megbénult a város

Durván indult a szeptember hétfő reggel Pécsett, amikor hét óra körül a Mecsek Áruház közelében, az Esztergár Lajos utcánál egy autó gyalogost gázolt el. A helyszínre azonnal kiérkeztek a mentők, a rendőrség pedig csak félpályán engedte a forgalmat, így percek alatt óriási dugó alakult ki a város szívében. A reggeli rohanásban sokan elkéstek a munkahelyükről és az iskolából is, miközben a járókelők döbbentek figyelték a történteket - adta hírül a Bama.hu.

Gyalogost gázoltak el az áruház előtt, Fotó: MW

Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy az őszi időszakban miért nő meg a balesetek száma. A nappalok rövidülnek, a reggelek sötétebbek,

a sofőrök fáradtan ülnek volán mögé, a gyalogosok pedig sietnek az iskolába vagy a munkahelyükre.

A Mecsek Áruház környéke ráadásul régóta forgalmas és veszélyes csomópont, ahol egyszerre van jelen a sűrű busz- és autóforgalom, kerékpárosok és természetesen rengeteg gyalogos. Szakértők szerint az ilyen balesetek leggyakoribb oka a figyelmetlenség. Sajnos a sofőrök gyakran telefonálnak, a gyalogosok pedig fülhallgatóval a fülükben lépnek a zebrára. Emellett a reggeli csúcsban mindenki kapkod, siet és türelmetlen.

Elkerülhető lett volna a gyalogost ért gázolás?

A rendőrség és a közlekedési szakemberek szerint az ilyen esetek megelőzhetők a kellő óvatossággal. A sofőröknek lassítani kell a gyalogátkelőknél, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőben, amikor sok a gyerek és a munkába siető ember. A gyalogosoknak sem szabad bízniuk abban, hogy az autós majd megáll, így könnyen lehet, hogy az érintett balesetben is ez volt az egyik ok, de a tovább vizsgálatokig a részletek még rejtve maradnak a körülményekről.

Nem ritka a figyelmetlenségből adódó gázolás sem a gyalogátkelőknél, amelyeknek legtöbbször a gyermekek és az idősek esnek áldozatul. A múltban több hasonló eset is történt, szerencsére egyik sem követelt emberéletet.