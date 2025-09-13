Súlyos baleset Gyomaendrődön: Egy 5 éves gyerek is megsérült

Gyomaendrődön, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében összeütközött két autó a Beol.hu információi szerint. A kocsikban összesen hárman utaztak, mindenkit kórházba kellett vinni. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy 5 év körüli gyerek és két felnőtt könnyebben sérült meg.

Egy ötéves gyerek is megsérült a balesetben (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Kiskunmajsán is gyerekek sérültek meg

Augusztus 23-án egy luxusautó ütközött össze egy furgonnal Kiskunmajsán, a Fő utca és a Kinizsi utca kereszteződésében. Több gyereket is kórházba kellett vinni a helyszínről.

