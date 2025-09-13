Súlyos baleset Gyomaendrődön: Egy 5 éves gyerek is megsérült

Hírlevél

Két autó karambolozott a Békés váremegyei Gyomaendrődön. A balesetben hárman sérültek meg, köztük egy kisgyerek.
Gyomaendrődön, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében összeütközött két autó a Beol.hu információi szerint. A kocsikban összesen hárman utaztak, mindenkit kórházba kellett vinni. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy 5 év körüli gyerek és két felnőtt könnyebben sérült meg. 

Egy öt éves gyerek is megsérült a balesetben (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Kiskunmajsán is gyerekek sérültek meg

Augusztus 23-án egy luxusautó ütközött össze egy furgonnal Kiskunmajsán, a Fő utca és a Kinizsi utca kereszteződésében. Több gyereket is kórházba kellett vinni a helyszínről.

Ma egy másik balesetről is beszámoltunk, ez az M3-as autópályán történt. 

 

