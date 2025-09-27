Letartóztatták a gyerekotthon volt felügyelőjét, akit molesztálással vádolnak

Az RTL Híradó beszámolója szerint a gyanú szerint a bűncselekmény a berkeszi gyermekotthonban történt. A nyomozók adatai szerint a férfi egyik éjszaka az udvaron magához ölelte, simogatta, majd meg is csókolta a lányt, aki őt eltolta magától. Később a gyerekfelügyelő mégis bement a szobájába – írta a Szon.hu.

Gyerekotthon felügyelője zaklatta a 14 éves kislányt

Fotó: RTL

Nemcsak a gyerekotthon udvarán, de a nevelői szobában is zaklatta

Ezt követően a gyanúsított a fiatalnál tovább próbálkozott, az otthon nevelői helyiségébe a lányt behívta, a kanapéra ültette, újra simogatta"

– nyilatkozta Márton Anett, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az RTL Híradó kérdésére elmondta, hogy az áldozat a 112-es segélyhívón tett bejelentést a gyermekfelügyelő által elkövetett szexuális bántalmazásról. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást az ügyben. Mint kiderült, a gyermek már nem az intézményben lakik.

A férfi mindent tagad

A férfi vallomása szerint semmi nem úgy történt, ahogyan a lány állítja. Hozzátette, tanúkkal tudja igazolni, hogy csak kétszer érintette meg a kislány lábát, de azért, hogy kiküldje a nevelőszobából, ahol nem tartózkodhatott.

A férfi azt állítja, hogy a lány azért találta ki a vádakat, mert szigorú volt vele.

A gyanúsított állítása szerint az otthon többi lakója is alátámasztja, hogy ő ártatlan, és nem követett el bűncselekményt.

A gyerekek is mellettem vannak, hogy ezt nem követtem el”

– mondta.

