„A kislány csak alszik”, mondta a miskei gyerekgyilkos, majd távozott

A mindössze 22 hónapos Hanna szeptember elsején reggel tűnt el miskei otthonából. A kislány keresésébe a rendőrség, a polgárőrség, valamint a speciális mentőegységek munkatársai mellett a helyi lakosság is bekapcsolódott. A kutatásban részt vett Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója, önkéntes tűzoltó is, aki hőkamerás drónnal segítette a munkát. Az önkéntes a Feol.hu hírportállal osztott meg részleteket a megrázó esetről, és arról is hallott, hogy mit mondott a rokonának a gyerekgyilkos.

Lajos Bence drónnal eredt a gyerekgyilkos nyomába

Lajos Bence hétfő este 7 és 8 óra között érkezett a helyszínre, ekkor a kislány mellett már a nevelőapát is keresték.

Időközben megtalálták Hanna babakocsiját, ami vérnyomokkal volt tele.

A Fema műveletirányítója először egy kukoricás területet kezdett el drónnal átfésülni, mivel valaki oda látta befutni az elkövetőt, de ott senkit nem talált.

Eközben egy kutyás csapat megtalálta a kis Hanna élettelen testét, a véres babakocsitól mindössze 300 méterre.

A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított az édesanya élettársa ellen, akit másnap a település egy lakatlan házában fogtak el, ott bújtatta a szeretője.

Csak alszik, mondta a gyerekgyilkos, amikor vele volt a kislány holtteste

Az önkéntes arról is beszámolt, amit a helyszínen hallott a keresés alatt. E szerint a gyilkos átvitte Hanna testvérét az egyik rokonához és ott hagyta a gyermeket. Azonban a megvert és akkor már elhunyt Hanna is vele volt.

A helyiek szerint J. Dávid azt mondta a rokonnak, hogy a kislány csak alszik, majd gyorsan távozott. Vélhetően ezután csavarta rongyba a testet, és vitte oda, ahol később megtalálták.

A miskeiek szerint a férfi indítéka a bosszú volt, mert párja el akarta elhagyni, mivel korábban is többször agresszívan lépett fel a családdal szemben.

