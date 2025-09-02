Amíg az egész ország a 22 hónapos, miskei kislány brutális meggyilkolásán ámul, a tavalyi nyíregyházi gyerekgyilkos pedofil sorsa megpecsételődni látszik. Az újabb fejleményekről a Szon.hu számolt be.

Bíró elé áll a nyíregyházi gyerekgyilkos pedofil, áldozata holttestét itt találták meg

Fotó: Police.hu

A férfi 2024 nyarán költözött be a gyerek családjának tiszarádi otthonába, ahol öt kicsivel kellett egy szobában aludnia. Az áldozat 11 éves volt, ő volt köztük legidősebb.

Mint kiderült, a férfi pedofil, aki egy idő után nem bírt ellenállni beteges hajlamainak és megerőszakolta a gyereket.

Szeptember végén a gyereknek kórházba kellett mennie, a férfi pedig készségesen felajánlotta, hogy segít neki. Miután megivott egy egész üveg bort, Nyíregyháza belvárosában sétálgatott a kislánnyal, aztán egy erdőben kötöttel ki. Itt ismét megerőszakolta a gyereket. A kislány közölte, hogy szeretné megtartani a babát, amitől a férfi olyan dühös lett, hogy megütötte a gyereket,

majd valamilyen ruhával a torkánál fogva leszorította a földre, és megfojtotta.

Élete végéig börtönben maradhat a gyerekgyilkos pedofil

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy év után, most emelt vádat emelt a többszörösen büntetett előéletű férfi ellen, aki ellen emberölés és szexuális erőszak minősített esete miatt indult eljárás. Az ügyészek szerint a férfinek életfogytig tartó büntetést kellene adni, azzal a feltétellel, hogy leghamarabb 25 év letöltése után kerülhessen szóba feltételes szabadlábra helyezése.