Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

Korábban beszámoltunk róla, hogy a kommandósok fogták el a kis Hanna nevelőapját, akit a gyermek megölésével gyanúsítanak a hatóságok. Most közzétették az elfogásról szóló videót. A 24 éves férfit, akit a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt kerestek, Miskén fogták el a rendőrök kedden délelőtt.

Közzétette a rendőrség a videót, amiben elfogják a gyerekgyilkost

Fotó: Pozsgai Ákos

Hajtóvadászat indult a gyerekgyilkos ellen

Hétfő éjjel hajtóvadászat zajlott Miskén, a falu lakói a kislány feltételezett gyilkosát keresték, sokan botokkal és machetékkel indultak útnak. Végül kedd délelőtt az apa jelentette fel a fiát, akit a kommandósok egy lakatlan házban fogtak el, mindössze pár száz méterre attól a helytől, ahol a gyermek holttestét elrejtette.

A rendőrség közzétette a férfi elfogásának felvételét

A rendőrök emberölés gyanújával vették őrizetbe J. Dávidot, és indítványozzák a letartóztatását. A nyomozás jelenleg is zajlik.

