Megemlékeztek a miskei gyerekgyilkosság áldozatáról – megrázó videó

A rendőrség hétfő reggel kapott bejelentést egy 22 hónapos miskei kislány eltűnéséről. Hanna keresésébe rendőrök, polgárőrök, kutyás mentők és helyi lakosok is bekapcsolódtak. Hamarosan az is kiderült, hogy a kislány nevelőapja lehet a gyerekgyilkosság elkövetője, ugyanis neki is nyoma veszett, ami miatt sokan tragédiától tartottak.

Megemlékeztek a gyerekgyilkosság áldozatáról.

Egy emberként gyászolták a gyerekgyilkosság áldozatát

A helyszínen összegyűlt emberek csendben, békésen fejezték ki együttérzésüket: gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el Hanna fényképénél. Sokan közösen imádkoztak. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője a Baon.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy a falu mély sajnálattal és felháborodással fogadta a történteket. Hozzátette, a tragédia traumaként érte a lakosokat, akik egy emberként gyászolják a kislányt.

