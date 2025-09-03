Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

gyerekgyilkosság

Megemlékeztek a miskei gyerekgyilkosság áldozatáról – megrázó videó

Miske megtelt emberekkel, a környékbeli településekről is érkeztek részvétet nyilvánítani. Elbúcsúztak a hétfői gyerekgyilkosság áldozatáról.
A rendőrség hétfő reggel kapott bejelentést egy 22 hónapos miskei kislány eltűnéséről. Hanna keresésébe rendőrök, polgárőrök, kutyás mentők és helyi lakosok is bekapcsolódtak. Hamarosan az is kiderült, hogy a kislány nevelőapja lehet a gyerekgyilkosság elkövetője, ugyanis neki is nyoma veszett, ami miatt sokan tragédiától tartottak. 

Megemlékeztek a gyerekgyilkosság áldozatáról.
Megemlékeztek a gyerekgyilkosság áldozatáról.
Egy emberként gyászolták a gyerekgyilkosság áldozatát

A helyszínen összegyűlt emberek csendben, békésen fejezték ki együttérzésüket: gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el Hanna fényképénél. Sokan közösen imádkoztak. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője a Baon.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy a falu mély sajnálattal és felháborodással fogadta a történteket. Hozzátette, a tragédia traumaként érte a lakosokat, akik egy emberként gyászolják a kislányt. A temetésen készült képeket a Bors oldalán teintheti meg. 

Még túl sem léptünk Hanna ügyén, de már is újabb csecsemőgyilkosság történt, amiről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

 

