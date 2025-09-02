Gyerekgyilkosság: holtan találták a hétfőn reggel eltűnt kislányt

A hatóságok elképesztő erőkkel, minden követ megmozgatva keresték egész nap a hétfő reggel a Bács-Kiskun vármegyei Miskén eltűnt kislányt. Végül hétfőn késő este már a csak a holtteste került elő a 22 hónapos Kneisz Hanna Adriennek. Mostanra az is bizonyossá vált: a kicsi gyerekgyilkosság áldozata lett - írta a Baon.hu.

A keresőcsapatok mindent bevetettek, hogy időben megtalálják a gyerekgyilkosság áldozatául esett kislányt Miskén.

Kihűlt nyomok

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezette a keresést, amelyben rengeteg civil is részt vett, a kutatás pedig egész nap zajlott: rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A keresőcsapatok központja a miskei sportpályán volt, ahol folyamatosan egyeztették a beérkező információkat, mivel a terepet hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal fésülték át.

A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is részt vettek a keresésében, illetve rengeteg civil is csatlakozott.

Gyerekgyilkosság történt

Hétfőn késő a rendőrség közölte: már csak a kislány holttestét találták meg és az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

A Baon.hu videót is közzétett a keresés pillanatairól:

