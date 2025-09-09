Éheztették, bántalmazták, majd „megtömték” – sokkoló fordulat a nyíregyházi gyerekgyilkosság ügyében

A csomagtartóba zárt, éheztetett és bántalmazott kisfiú ügye az egész országot sokkolta és most újabb döbbenetes részletek kerültek napvilágra. A kisfiú 2023 áprilisában halt meg, miután a vádirat szerint csirkehúst kapott, pedig tudták róla, hogy nyelési nehézségei vannak. A tragédia után a nevelőanyja napokig autózott a gyerek holttestével a csomagtartóban, mintha mi sem történt volna, így már az is felmerült, hogy a bíróság gyerekgyilkosságként kezeli az ügyet – tájékoztatott a részletekről a Szon.hu.

Az ügyben már a gyerekgyilkosság is felmerült - Fotó: MW / archív

Kedden a Nyíregyházi Járásbíróságon mindenki ítélethozatalra számított, ám a bíró hatalmas fordulatot jelentett be. Szerinte ugyanis nem egyszerű gondatlanság, hanem gyerekgyilkosság történhetett. Ilyen súlyos ügyben viszont hatáskör hiányában nem tudott eljárni a járásbíróság, ezért az ügyet áttették a Nyíregyházi Törvényszékre.

Szándékos gyerekgyilkosság történhetett?

A tárgyaláson felidézték, hogy a kisfiú életének utolsó heteiben már csak tápszeren élt, drámaian lefogyott, testén pedig bántalmazás nyomait találták. A nevelőanya mégis húst adott neki, vagy ahogy a bíró fogalmazott:

megtömték a kisfiút.”

Az orvosszakértő is kizárta, hogy a sérülések balesetből származtak volna.

A nő és férje közötti üzenetváltások is árulkodtak arról, hogy a gyermeket sokszor "kutyának", "féregnek" nevezték, de még az is elhangzott, hogy hullakocsiba teszik.

A szakértők szerint a nő agresszív hajlamú, kettős személyiségű, ráadásul amikor a holttestet betette a kocsiba, útközben még egy sorsjegyet is vett magának a benzinkúton.

Az ügynek még koránt sincs vége!

Az ügyben a helyi gyermekvédelem vezetőjét is mulasztással vádolták, ám ő felmentésben részesült, mivel a bíró szerint nem tudhatott arról, hogy Sanyika és testvére a nevelőanyához került, így felelősség nem terheli.

Az ügyészség azonban nem hagyta annyiban a történteket és fellebbezést nyújtottak be, így az ügy tovább folytatódik, immáron gyerekgyilkosság gyanújával a középpontban.

