Gyerekpornográfiát osztott meg ismerőseivel egy férfi

Az ügyészség vádirata alapján az Orosházi Járásbíróság gyerekpornográfia bűntette miatt 2 év - 4 évre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki egy 26 éves, büntetlen előéletű orosházi férfira. Az ítélet jogerős. Az elkövető internetről letöltött, gyerekpornográfiát ábrázoló képeket osztott meg másokkal.
Az Orosházi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2023 áprilisában több profilt hozott létre egy közösségi oldalon, hogy gyermekpornográf felvételeket szerezzen. Április 15-e és július 28-a között összesen hét, pornográf tartalmú képet töltött le a telefonjára, amelyeket ismeretlen felhasználóktól kapott üzenetben. A felvételeket ezután más felhasználóknak is elküldte.
A bíróság a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, legyen szó nevelésről, felügyeletről, gondozásról, gyógykezelésről, vagy bármilyen hatalmi-befolyási viszonyról. Emellett a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefont is elkobozták.
