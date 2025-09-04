Gyerekpornográfiát osztott meg ismerőseivel egy férfi

Az ügyészség vádirata alapján az Orosházi Járásbíróság gyerekpornográfia bűntette miatt 2 év - 4 évre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki egy 26 éves, büntetlen előéletű orosházi férfira. Az ítélet jogerős. Az elkövető internetről letöltött, gyerekpornográfiát ábrázoló képeket osztott meg másokkal.

Gyerekpornográfiát töltött le az internetről és osztotta tovább.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Terjesztette is a gyerekpornográfiát

Az Orosházi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2023 áprilisában több profilt hozott létre egy közösségi oldalon, hogy gyermekpornográf felvételeket szerezzen. Április 15-e és július 28-a között összesen hét, pornográf tartalmú képet töltött le a telefonjára, amelyeket ismeretlen felhasználóktól kapott üzenetben. A felvételeket ezután más felhasználóknak is elküldte.

Soha többé nem foglalkozhat kiskorúakkal

A bíróság a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, legyen szó nevelésről, felügyeletről, gondozásról, gyógykezelésről, vagy bármilyen hatalmi-befolyási viszonyról. Emellett a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefont is elkobozták.

