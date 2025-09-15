Erre nincs bocsánat: halálbüntetést követelnek a falusiak a miskei gyermekgyilkosra

A miskei gyermekgyilkosság elkövetője, akit sokáig kerestek, mivel elbújt azután, hogy elrejtette a 22 hónapos kislány rongyokba csavart holttestét, a rendőrség szerint egy kristály nevű dizájnerdrog hatása alatt állt, amikor brutális tettét elkövette. Mint kiderült, rendszeres droghasználó, akire a felháborodott falusiak halálbüntetést kérnének - számolt be róla a Bors. Magyarországon ilyet nem kaphat.

Kábítószer hatása alatt követte el a gyermekgyilkosságot a miskei gyilkosság gyanúsítottja

Fotó: Unsplash

A drog öl és akár gyermekgyilkosságra is rávesz

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost"

- fogalmazott a Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki szerint a tragédia újra rávilágít arra, hogy a drog nemcsak ölni képes, de akár gyilkosságra is sarkallhat. Hozzátette:

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku. A hajtóvadászat folytatódik..."

A miskei tragédia kapcsán az augusztus 20-i nagydorogi csecsemőgyilkosságot is érdemes felidézni, amelyben szintén egy ártatlan kis életet oltottak ki erőszakosan.