„Öld meg, gyerünk"! - gyilkolásra hergelte kutyáit a kamasz fiú

Állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség egy kiskorú elkövetelővel szemben. A 17 éves fiú gyilkolásra buzdító parancsokat adott az állatoknak. Félelmetes a töméntelen mennyiségű agresszió, amire kutyáit nevelte.

Más védtelen állatok ellen buzdította gyilkolásra kutyáit a kiskorú vádlott

„Fogd meg, kapd el! Öld meg, nyírd ki!" - parancsolta szuka kutyáinak a fiatalember, aki az internetről sajátította el a „hasznos módszereket". Az online világban számos káros tartalom fenyegeti a fiatalokat, ezért mindig kísérjük figyelemmel kiskorú gyermekünk tartalomfogyasztását.

A kamaszfiú durva agresszióra, illetve parancsszóra való morgásra tanította az állatait. Kutyái sétáltatás közben rendszeresen a kerítés mögötti kutyatársakra vicsorogtak, ami egy idő után feltűnést keltett. A kamaszfiú eredményesen alkalmazta az embertelen internetes tanácsokat, a kutyák egyéb állatot nem tűrtek meg maguk mellett.

Folyamatosan gyilkolásra hergelte állatait

A vádlott 2024-ben Dombóvár közelében szabadon engedte a kutyákat, akik különös kegyetlenséggel támadtak rá egy őzre. A rőtvad keserves kínok közt, szenvedve pusztult el. Sajnos nem ez volt az egyetlen akciója a kiskorú vádlottnak. Szintén 2024-ben ellátogatott egy kutyakiképző központba, melynek gyakorlópályáján parancsot adott a kutyáinak, hogy pusztítsanak el egy borzot. „Öld meg, gyerünk"! - kiáltotta, a kutyák pedig széttépték a borzot.

A járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozza a fiatalkorú vádlottal szemben.

A szívszorító állatkínzásról a Teol.hu - is beszámolt.

Sajnos napi rendszerességgel előfordulnak állatkínzások, rengeteg négylábú barátunk esik kegyetlenség áldozatául. Járjunk mindig nyitott szemmel, soha nem tudhatjuk, hogy mikor szorul egy tehetetlen állat a segítségünkre. Az állatkínzás bűncselekménynek minősül, észlelése esetén mindenképpen értesítse a hatóságokat!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: