Levágta barátnője fejét egy komáromi férfi – videóval

Csütörtökön délután egy nő holttestét találták meg a rendőrök egy komáromi lakásban, akit a nyomok alapján meggyilkoltak. A helyiek szerint a bűncselekményt a 31 éves élettársa követhette el, aki a brutális tett után talicskába tette áldozata földi maradványait és elmenekült. A gyilkos után hajtóvadászat indult, péntek reggel fogták el. Már kihallgatták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását – írta a Magyar Nemzet.

Brutális gyilkosság rázta meg Komáromot

Fotó: Tények

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a nő

A tragédia helyszínét ellepték a helyszínelők. A helyiek szerint a bűncselekményt a nő élettársa követhette el, aki

kegyetlen módon végzett vele,

majd a holttestet a házba vitte.

A pár a megölt nő anyjának házában élt, ahová a helyiek elmondása szerint három éve költöztek. A férfi festőként dolgozott, és a szomszédok szerint többször is előfordult, hogy drogoztak. A környékbeliek egyébként alig ismerték őket, keveset látták a párt.

Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét, berakta a taligába és letakarta egy ronggyal"

– mondta a Tényeknek egy helyi lakos.

A rendőrségnek sikerült elfognia a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves férfit, akit emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Bilincsben vitték el, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Korábban már írtunk az esetről, az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak róla.