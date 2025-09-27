Levágta barátnője fejét egy komáromi férfi – videóval

Hírlevél

Levágta barátnője fejét egy komáromi férfi

Sokkoló gyilkosság történt Komáromban. A drogos gyilkost elfogták a rendőrök.
Csütörtökön délután egy nő holttestét találták meg a rendőrök egy komáromi lakásban, akit a nyomok alapján meggyilkoltak. A helyiek szerint a bűncselekményt a 31 éves élettársa követhette el, aki a brutális tett után talicskába tette áldozata földi maradványait és elmenekült. A gyilkos után hajtóvadászat indult, péntek reggel fogták el. Már kihallgatták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását – írta a Magyar Nemzet.

Brutális gyilkosság rázta meg Komáromot
Fotó:  Tények

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a nő

A tragédia helyszínét ellepték a helyszínelők. A helyiek szerint a bűncselekményt a nő élettársa követhette el, aki 

kegyetlen módon végzett vele,

majd a holttestet a házba vitte.

A pár a megölt nő anyjának házában élt, ahová a helyiek elmondása szerint három éve költöztek. A férfi festőként dolgozott, és a szomszédok szerint többször is előfordult, hogy drogoztak. A környékbeliek egyébként alig ismerték őket, keveset látták a párt.

Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét, berakta a taligába és letakarta egy ronggyal"

– mondta a Tényeknek egy helyi lakos.

A rendőrségnek sikerült elfognia a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves férfit, akit emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Bilincsben vitték el, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. 

Korábban már írtunk az esetről, az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak róla.

 

