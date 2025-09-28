Gyilkost melengetett a keblén, tragédia lett a vége

A Heol.hu számol be a bűntényről, amelyben egy hevesi nő a saját jóhiszeműségének lett az áldozata. Befogadta a lakásába a gyilkos indulatokkal bíró, egri hajléktalant, aki elől nemsokára menekülnie kellett a saját otthonából. Hiába, az elvetemült alkoholista végül rátalált.
Az 1999 tavaszán történt dráma emberéletet követelt. Egy nő jóhiszeműen fogadott be egy 37 éves férfit az otthonába. Nemsokára azonban nagyon megbánta, hogy szállást adott a hajléktalannak. A férfi rövid időn belül úgy kezdett viselkedni, mintha ő lenne otthon, rendszeresen verte és kínozta is a nőt. Nem ritkán mások előtt alázta meg. Mindketten gyakran nyúltak az alkoholhoz, ami általában a nő bántalmazásához vezetett, aki már rettegve élt az otthonában. Végül kénytelen volt elmenekülni a saját lakásából az agresszív férfi elől.
A nő a Szépasszony-völgy egyik romos házában húzta meg magát, de a férfi hamar rátalált. Egy másik nővel együtt visszahurcolta a lakásba. Nagyon sokszor, nagyon brutálisan verte a nőt.
Előfordult, hogy bottal ütlegelte a térdelő, olykor hasonfekvő áldozatát, ököllel ütötte a fejét, gyakran összerugdosta, sokszor a mellkasára is rátaposott.
A folyamatos veréseknek köszönhetően a meggyalázott nő egyre rosszabb egészségügyi állapotba került. Már mozdulni sem bírt, csak az ágyában feküdt, de a hajléktalant ez sem tartotta vissza! Nekiesett az ágyban fekvő nőnek, úgy verte össze, hogy közben rudosta, több alkalommal a mellkasára is rátaposott. A nő ezt a verést már nem élte úl, még aznap belehalt a brutális bánalmazásba.
A hajléktalan, amikor szembesült a nő halálával, nem hívott orvost, inkább bezára a lakást a holttesttel, és elment Füzesabonyba. A nőre egy járőr törte rá az ajtót.
A kórboncoki szakvélemény szerint eltört a koponyacsontja, több bordája és a kulcscsontja is.
Agyzúzódást is szenvedett.
A főügyészség a hajléktalant különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és súlyos testi sértés elkövetésével vádolta meg.
