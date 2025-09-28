Gyilkost melengetett a keblén, tragédia lett a vége

A Heol.hu számol be a bűntényről, amelyben egy hevesi nő a saját jóhiszeműségének lett az áldozata. Befogadta a lakásába a gyilkos indulatokkal bíró, egri hajléktalant, aki elől nemsokára menekülnie kellett a saját otthonából. Hiába, az elvetemült alkoholista végül rátalált.

Hajléktalan gyilkos végzett a jótevőjével

Fotó: Illusztráció (MART PRODUCTION/Pexels)

A hajléktalan gyilkos

Az 1999 tavaszán történt dráma emberéletet követelt. Egy nő jóhiszeműen fogadott be egy 37 éves férfit az otthonába. Nemsokára azonban nagyon megbánta, hogy szállást adott a hajléktalannak. A férfi rövid időn belül úgy kezdett viselkedni, mintha ő lenne otthon, rendszeresen verte és kínozta is a nőt. Nem ritkán mások előtt alázta meg. Mindketten gyakran nyúltak az alkoholhoz, ami általában a nő bántalmazásához vezetett, aki már rettegve élt az otthonában. Végül kénytelen volt elmenekülni a saját lakásából az agresszív férfi elől.

„Adj a tótnak szállást, kizavar a házadból!”

A nő a Szépasszony-völgy egyik romos házában húzta meg magát, de a férfi hamar rátalált. Egy másik nővel együtt visszahurcolta a lakásba. Nagyon sokszor, nagyon brutálisan verte a nőt.

Előfordult, hogy bottal ütlegelte a térdelő, olykor hasonfekvő áldozatát, ököllel ütötte a fejét, gyakran összerugdosta, sokszor a mellkasára is rátaposott.

A folyamatos veréseknek köszönhetően a meggyalázott nő egyre rosszabb egészségügyi állapotba került. Már mozdulni sem bírt, csak az ágyában feküdt, de a hajléktalant ez sem tartotta vissza! Nekiesett az ágyban fekvő nőnek, úgy verte össze, hogy közben rudosta, több alkalommal a mellkasára is rátaposott. A nő ezt a verést már nem élte úl, még aznap belehalt a brutális bánalmazásba.

Csak másnap vette észre, hogy meghalt

A hajléktalan, amikor szembesült a nő halálával, nem hívott orvost, inkább bezára a lakást a holttesttel, és elment Füzesabonyba. A nőre egy járőr törte rá az ajtót.

A kórboncoki szakvélemény szerint eltört a koponyacsontja, több bordája és a kulcscsontja is.

Agyzúzódást is szenvedett.

A főügyészség a hajléktalant különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és súlyos testi sértés elkövetésével vádolta meg.