Horrorfilmbe illő módon végzett egy idős férfivel a lakásfoglaló

A Pécsi Törvényszék ismertette a tavaly augusztusban elkövetett, felfoghatatlan kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság vádiratát. Eszerint a vádlott hajléktalan volt, alkalmi munkákból és koldulásból tartotta fenn magát. A bűncselekmény napján, 2024. augusztus 23-án este több doboz sört is megivott, majd cigarettát vásárolt, végül hazaindult - írta a Bama.hu.

Különösen kegyetlen gyilkosság rázta meg Pécset 2024 augusztusában (Illusztráció)

Fotó: Molcsányi Máté

Lebukott, ezért gyilkossághoz folyamodott

A bíróság jegyzőkönyve szerint a vádlott egy nyitott ajtajú családi házat vett észre, melynek idős, egyedül élő tulajdonosát látásból ismerte. Lopási szándékkal lépett be az udvarba, majd az előszobában kezdett kutatni, de az idős férfi észrevette.

A vádlott dulakodni kezdett az idős férfival, akit először egy vastag pohárral ütött fejbe olyan erővel, hogy az eltört, majd egy másikkal folytatta a bántalmazást. Amikor az áldozat a földre került, 4-5 alkalommal, nagy erővel fejen rúgta, és még rá is taposott a fejére. Miközben az idős ember védekezni próbált, a férfi egy

fémcsövet nyomott az orrnyílásába, egy másik fémtárgyat pedig a szájába erőszakolt.

Végül fojtogatni kezdte és csak akkor hagyta abba, amikor az idős férfi meghalt.

A gyilkosság után a vádlott 3 faliórát és egy televíziót lopott el a házból. Két órát a ház előtt lévő csatornába rejtett, a harmadikat és a tévét pedig hazavitte. Ezután lecserélte véres ruháit és megmosakodott egy közkútnál.

Félve attól, hogy a nyomok elvezetnek hozzá, másnap hajnalban

visszatért a helyszínre, és felgyújtotta a házat.

A tüzet a katasztrófavédelem oltotta el, ők találták meg az idős áldozat holttestét az előszobában.

Faliórát lopott a gyilkos

Fotó: Police.hu

Különösen nagy szenvedést okozott az idős férfinak

Az ügyészség szerint az idős áldozatot a támadó

különös kegyetlenséggel bántalmazta,

ami rendkívüli fájdalmat és szenvedést okozott. A férfi halálát fulladás okozta, ami a nyak leszorításából és abból adódott, hogy tárgyakat nyomott az orrába és szájába. A tűzgyújtás idején az idős sértett már nem élt.

A vádirat szerint a vádlott összesen 90 330 forint értékben lopott a lakásból, a tűzzel pedig több mint 700 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel és a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel, valamint rongálással vádolja a férfit.