A féltékeny gyilkos álmában verte halálra a barátját

A Kemma.hu oszotta meg a bábolnai emberölés vádiratának a részleteit. A féltékeny gyilkos álmában lepte meg a barátját, majd egy kalapáccsal brutálisan végzett vele.

Kattant a bilincs bábolnai gyilkos csuklóján

Fotó: Illusztráció/Pexels

A féltékeny gyilkos ámokfutása

Dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta a hírportált a gyilkosság részleteiről. A férfin egy közös nőismerősük miatt tört ki a féltékenységi roham, ami aztán nagyon súlyos végkifejlethez vezetett.

2023. április 29-én éjszaka egy Bábolnához közeli településen kalapácshoz hasonló tárggyal kereste fel az ismerősét. Amikor megérkezett a házhoz, az áldozat aludt, ekkor az elkövető többször fejbe ütötte az ágyban fekvő férfit, majd magára hagyta. Belehalt a sérüléseibe

– írja a Kemma.hu, hozzátéve, az agresszív férfi két nőt és azok édesapját is azzal fenyegette meg, hogy megöli.

Szeptember 14-én beállított hozzájuk egy benzines flakonnal. A benzint az ajtóra meg az ablakokra locsolta, és azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja őket. A sértettek értesítették a rendőrséget.

A férfit letartóztatták, és az ügyészség ellene a vádiratában életfogytig tartó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Ügyében a Tatabányai Törvényszék fog dönteni.

