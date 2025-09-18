Újabb láthatatlan gyilkostól retteghetnek a magyarok

A katasztrófavédelem közleménye szerint elengedhetetlen a fűtőberendezések ellenőrzése a fűtési szezon kezdete előtt, mivel a hibák lakástüzet vagy akár szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőberendezéseket évente, a gázüzemű kéményeket kétévente, a szilárd tüzelésű kéményeket pedig minden évben vizsgáltassuk át. Bár a szezon előtt nagy a kereslet, az ingyenes kéményellenőrzés a fűtési időszak alatt is igénybe vehető, hogy minél inkább megfékezzék a láthatatlan gyilkost - írta a Feol.hu.
A fűtési szezon alatti biztonságos üzemeltetés érdekében a családi házak lakóinak érdemes időpontot egyeztetniük a kéményseprőkkel, amelyet a 1818-as telefonszámon vagy a katasztrófavédelem online felületén tehetnek meg. A társasházakban a szakemberek automatikusan jelennek meg.
Fontos biztonsági szabályok
