Újabb láthatatlan gyilkostól retteghetnek a magyarok

A katasztrófavédelem közleménye szerint elengedhetetlen a fűtőberendezések ellenőrzése a fűtési szezon kezdete előtt, mivel a hibák lakástüzet vagy akár szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőberendezéseket évente, a gázüzemű kéményeket kétévente, a szilárd tüzelésű kéményeket pedig minden évben vizsgáltassuk át. Bár a szezon előtt nagy a kereslet, az ingyenes kéményellenőrzés a fűtési időszak alatt is igénybe vehető, hogy minél inkább megfékezzék a láthatatlan gyilkost - írta a Feol.hu.

Gyilkos gáz fenyegeti a magyarokat, fontos az előkészület rá Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Láthatatlan gyilkos fenyegeti a lakókat

A fűtési szezon alatti biztonságos üzemeltetés érdekében a családi házak lakóinak érdemes időpontot egyeztetniük a kéményseprőkkel, amelyet a 1818-as telefonszámon vagy a katasztrófavédelem online felületén tehetnek meg. A társasházakban a szakemberek automatikusan jelennek meg.

Fontos biztonsági szabályok

Ne tárolj éghető anyagokat a fűtőberendezések közelében, a tűzifából is csak a szükséges mennyiséget tartsd a helyiségben.

A kipattanó szikrák ellen parázsfogó tálca, a hamu kezelésére pedig fémedény használata ajánlott.

A kémények védelme és a tűzveszély elkerülése érdekében tilos hulladékkal, nedves vagy kezelt fával fűteni, mivel ezek évente mintegy 800 kéménytüzet okoznak.

A biztonság további növelése érdekében érdemes szén-monoxid-érzékelőt és füstjelzőt is elhelyezni az otthonokban, amelyek időben figyelmeztetnek a veszélyre.

