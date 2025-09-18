Hírlevél

Rendkívüli

gyilkos

Újabb láthatatlan gyilkostól retteghetnek a magyarok

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
A fűtésszezon kezdetével ismét megnő a szén-monoxid-mérgezések veszélye, ezért elengedhetetlen a fűtőberendezések és a kémények ellenőrzése. A szagtalan gyilkos gáz évente több életet is követel, ha a szükséges óvintézkedéseket elmulasztják.
gyilkosmegelőzéstragédiaszén monoxid

A katasztrófavédelem közleménye szerint elengedhetetlen a fűtőberendezések ellenőrzése a fűtési szezon kezdete előtt, mivel a hibák lakástüzet vagy akár szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőberendezéseket évente, a gázüzemű kéményeket kétévente, a szilárd tüzelésű kéményeket pedig minden évben vizsgáltassuk át. Bár a szezon előtt nagy a kereslet, az ingyenes kéményellenőrzés a fűtési időszak alatt is igénybe vehető, hogy minél inkább megfékezzék a láthatatlan gyilkost - írta a Feol.hu.

Láthatatlan gyilkos fenyegeti a lakókat

A fűtési szezon alatti biztonságos üzemeltetés érdekében a családi házak lakóinak érdemes időpontot egyeztetniük a kéményseprőkkel, amelyet a 1818-as telefonszámon vagy a katasztrófavédelem online felületén tehetnek meg. A társasházakban a szakemberek automatikusan jelennek meg.

Fontos biztonsági szabályok

  • Ne tárolj éghető anyagokat a fűtőberendezések közelében, a tűzifából is csak a szükséges mennyiséget tartsd a helyiségben.
  • A kipattanó szikrák ellen parázsfogó tálca, a hamu kezelésére pedig fémedény használata ajánlott.
  • A kémények védelme és a tűzveszély elkerülése érdekében tilos hulladékkal, nedves vagy kezelt fával fűteni, mivel ezek évente mintegy 800 kéménytüzet okoznak.
  • A biztonság további növelése érdekében érdemes szén-monoxid-érzékelőt és füstjelzőt is elhelyezni az otthonokban, amelyek időben figyelmeztetnek a veszélyre.

Nem csak a szén-monoxid lehet veszélyes ősszel az emberekre, a borászoknak fokozottan kell figyelnie a mustgázra. Erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

