Aki bort készít, az jól tudja, milyen folyamatok zajlanak le addig, amíg a szőlőből bor nem lesz. Amikor a must erjedni kezd, szén-dioxid keletkezik. Ezt nevezi a köznyelv mustgáznak, amely láthatatlan gyilkossá válhat azzal, hogy kiszorítja a helyiségből az oxigént – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra hivatkozva a Szoljon.hu.

Láthatatlan gyilkos leselkedik sok magyarra: a mustgáz

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Egy liter must erjedése 42 liter szén-dioxidot termel, így már kis mennyiségnél is kialakulhat nagy baj.

A szén-dioxid egy színtelen, szagtalan gáz, amely nehezebb a levegőnél, így a padlónál jelenik meg először, majd egyre emelkedik, végül betölti a helyiséget, ha sok van belőle. A szakemberek szerint, fontos a szellőztetés, különösen a padlónál és az sem árt, ha nem egymás hegyén-hátán állnak a hordók, hanem a megfelelő távolságban helyezkednek el egymáshoz képest.

Hogyan ellenőrizzük, hogy a láthatatlan gyilkos jelen van-e?

A katasztrófavédelem munkatársai szerint a klasszikus, gyertyás módszer jól működik. "Ehhez egy bot vagy egy lapát végére egy égő gyertyát kell erősíteni, majd azt derékmagasság alatt tartva kell lemenni a pincébe. Ha a láng kialszik, az azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű szén-dioxid van már a helyiségben, így azt azonnal el kell hagyni" - olvasható a cikkben. A szén-monoxid-érzékelő is jó ötlet, de csak akkor, ha már az előtt halljuk a riasztást, hogy beléptünk a helyiségbe.

A gázmérgezés tünetei

Ha valaki életveszélyes helyzetbe került a mustgáz miatt, annak vannak jelei:

szédülés

zavart viselkedés

koordinálatlan mozgás

eszméletvesztés

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy a szüreti munkák alatt fontos, hogy soha ne dolgozzunk egyedül, mindig legyen valaki, aki odafigyel ránk. Ha úgy érezzük, hogy rosszul vagyunk, azonnal hagyjuk el a helyiséget. Ha eszméletlen embert látunk zárt térben, soha ne próbáljuk meg kimenteni egyedül, hívjuk a 112-es központi segélyhívó számot!