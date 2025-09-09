Kiderült, miért végzett áldozatával a mezőhegyesi gyilkos

Kedden a Szegedi Ítélőtábla jogerősen 11 év fegyházbüntetést szabott ki a mezőhegyesi gyilkosra, miután emberölés bűntettében bűnösnek nyilvánította a 28 éves, többszörösen büntetett előéletű férfit a táblabíróság. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének hátteréről és a gyilkosság pontos részleteiről átfogó beszámolót készített a Borsonline.hu.

A gyilkos nem bocsátható feltételes szabadságra

Fotó: MW

2017-ben a későbbi áldozat megverte az elkövetőt egy társa segítségével, amiért el is ítéltek. A mostani ügy vádlottja 5 évre rá végzett a férfival, bosszúból.

Gyilkosság a pillanat hevében

A férfiak 2022. november 2-án összefutottak egy helyi presszóban, ahol mindketten alaposan felöntöttek a garatra. Nem elegyedtek beszélgetésbe, azonban záróra után együtt hagyták el a mezőhegyesi presszót.

A gyilkos egy külterületi erdős részén támadt rá áldozatára, aki ittas állapota miatt képtelen volt megvédeni magát. A mezőhegyesi gyilkos legalább három alkalommal arcon ütötte, többször belerúgott, majd fojtogatni kezdte. A sértett eszméletvesztése után a vádlott hirtelen megijedt, megpróbált segíteni áldozatán, élesztgette, ütögette a mellkasát, ám a földön fekvő férfi nem reagált. A bántalmazó ezért azt hitte, hogy megölte a sértettet, azonban a bírósági tárgyaláson kiderült: az áldozat még élt, ám kómába esett.

A gyilkos testvére segített a test megsemmisítésében

Az elsőrendű vádlott értesítette a testvérét tettéről, majd egy fél liternyi benzinnel tértek vissza a tetthelyre. A bántalmazó bátyja nem észlelte az áldozat légzését, ezért ráöntötte a benzint és meggyújtotta azt. A bűncselekmény után a testvérpár hazatért, ruhaneműiket, mobiltelefonjukat elégették. Bűnpártolás bűntette miatt másfél év börtönre ítélte a bíróság az idősebb testvért, valamint elrendelte a korábban lopás miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

