Mutatjuk a nyár legkegyetlenebb bűncselekményeit - videó

A dunaújvárosi hírportál csokorba szedte a nyár legnagyobb megrökönyödést kiváltó gazemberségeit. A gyilkosok még a babákat sem kímélték, íme a legaljasabb gaztettek!
2025. június 1-én az MDF-kormány egykori külügyminiszerét, Jeszenszky Gézát sebesítették meg életveszélyesen. Egy 72 éves nyugdíjas kőműveskalapáccsal támadt rá a politikusra és a feleségére a budapesti otthonuk közelében. Jeszenszky Gézát életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani. Az elkövetőt előre eltervezett emberölési kísérlettel vádolta meg az ügyészség.
Egy szolnoki férfi a szakításuk után megtámadta a volt barátnőjét, és annak az egyik férfi ismerősét. A nő nem élte túl a brutális támadást, a férfi áldozatát is életveszélyesen megsebesítette.
Egy férfi a lakótelep egyik lakásában több mint százharminc késszúrással végzett az egyik ismerősével. Az agyonszurkált holttesttel még két napig együtt volt, majd értesítette a rendőrséget. Emberölés miatt vették őrizetbe.
Augusztus 20-án egy kéthetes kisbaba holttestére bukkantak. A z anyját, aki a kisded eltűnését is bejelentette, fő gyanúsítottként tartóztatták le. A kihallgatása során több alkalommal keveredett ellentmondásba. A kisbabát nagy erővel vágták a falhoz, vagy valamilyen kemény tárgyhoz, amit nem élt túl. A gyilkosság körülményeit most is vizsgálják.
Mindenkit elborzasztott a kis Hanna megölése. A 22 hónapos kislánnyal az anyja párja végzett. Halálra verte, majd a picit a közelben egy bokorban elrejtette. Őrizetbe vétele során a megbánás legcsekélyebb jelét sem mutatta.
56 éves férfit, miután bejelentették az eltűnését, holtan találták meg egy gödörben. A nyomozás során kiderült, az élettársának a veje ölte meg..
Fiatalok vertek össze egy sötét bőrű férfit, akit életveszélyes állapotban került a kórházba. A rendőrség hét gyanúsítottat állított elő, akik ellen gyűlölet-bűncselekmény és életveszélyt okozó testi sértés miatt indítottak eljárást.
Egy 21 éves nő minden indok nélkül kilökött a villamosból egy 72 éves nyugdíjast. Az idős hölgy súlyos sérüléseket szenvedett el. A támadó ellen körözést adtak ki, majd letartóztatták.
Mindenki emlékszik Renner Erika esetére, akit a volt orvos párja megtámadta, és lúggal súlyos sérüléseket okozott neki. Egy férfi az orvos ítéletén felháborodva zaklatni kezdte, majd életveszélyesen is megfenyegette Renner Erikát. A férfit a rendőrség elfogta, jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll.
Augusztus 31-én tűz ütött ki egy budapesti panelházban, két nő meghalt, egyikük kizuhant, vagy a lángok elől menekülve kiugrott az erkélyről. A hatóság vizsgálja, hogy szándékos gyújtogatás okozta-e a tragédiát.