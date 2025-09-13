Mutatjuk a nyár legkegyetlenebb bűncselekményeit - videó

A dunaújvárosi hírportál csokorba szedte a nyár legnagyobb megrökönyödést kiváltó gazemberségeit. A gyilkosok még a babákat sem kímélték, íme a legaljasabb gaztettek!

A miskei gyerekgyilkosság vádlottját bilincsbe verve vitték szigorú őrizet alatt a bíróságra

Terítéken nyár legkegyetlenebb gyilkosai és bűncselekményei



1. Jeszenszky Géza életveszélyben

2025. június 1-én az MDF-kormány egykori külügyminiszerét, Jeszenszky Gézát sebesítették meg életveszélyesen. Egy 72 éves nyugdíjas kőműveskalapáccsal támadt rá a politikusra és a feleségére a budapesti otthonuk közelében. Jeszenszky Gézát életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani. Az elkövetőt előre eltervezett emberölési kísérlettel vádolta meg az ügyészség.

2. Halálra verte a barátnőjét

Egy szolnoki férfi a szakításuk után megtámadta a volt barátnőjét, és annak az egyik férfi ismerősét. A nő nem élte túl a brutális támadást, a férfi áldozatát is életveszélyesen megsebesítette.

3. Kegyetlen késelés a Havanna-lakótelepen

Egy férfi a lakótelep egyik lakásában több mint százharminc késszúrással végzett az egyik ismerősével. Az agyonszurkált holttesttel még két napig együtt volt, majd értesítette a rendőrséget. Emberölés miatt vették őrizetbe.

4. Mindenkit megrázott a nagydorogi kisbaba tragikus végzete

Augusztus 20-án egy kéthetes kisbaba holttestére bukkantak. A z anyját, aki a kisded eltűnését is bejelentette, fő gyanúsítottként tartóztatták le. A kihallgatása során több alkalommal keveredett ellentmondásba. A kisbabát nagy erővel vágták a falhoz, vagy valamilyen kemény tárgyhoz, amit nem élt túl. A gyilkosság körülményeit most is vizsgálják.

5. A miskei gyerekgyilkos

Mindenkit elborzasztott a kis Hanna megölése. A 22 hónapos kislánnyal az anyja párja végzett. Halálra verte, majd a picit a közelben egy bokorban elrejtette. Őrizetbe vétele során a megbánás legcsekélyebb jelét sem mutatta.

6. Tiszakécskei gyilkosság

56 éves férfit, miután bejelentették az eltűnését, holtan találták meg egy gödörben. A nyomozás során kiderült, az élettársának a veje ölte meg..

7. Támadás a II. János Pál pápa téren

Fiatalok vertek össze egy sötét bőrű férfit, akit életveszélyes állapotban került a kórházba. A rendőrség hét gyanúsítottat állított elő, akik ellen gyűlölet-bűncselekmény és életveszélyt okozó testi sértés miatt indítottak eljárást.