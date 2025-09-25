Kocogni indult, sosem ért haza a soroksári futónő

Éppen tizenkét év telt el azóta, hogy egy átlagos szeptemberi délutánon futni indult egy nő Soroksáron, ám soha többé nem tért haza. A 36 éves családanyával kocogás közben végzett gyilkosa, aki a tettéért életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott - idézte fel a Borsonline.hu

12 éve végzett gyilkosa a 36 éves családanyával kocogás közben

Fotó: Markovics Gábor/Bors

Szokásos futókörre indult

Az áldozat, a 36 éves Gyurik Krisztina családanya volt, aki férjével, Kardos Lajossal és kisfiukkal élt Soroksáron. A nő mindennap futott, a végzetes estén is szokásos körére indult el, nagyjából este hét órakor. Édesanyja sokszor figyelmeztette, hogy ne fusson sötétben, de ő ragaszkodott a szabadtéri sporthoz. Szerette a természetet, az állatokat, és sosem vitt magával mást, csak a telefonját és fülhallgatóját.

Férje hiába várta haza azon az estén. Krisztina általában fél óra alatt teljesítette a távot, így fél nyolcra már otthon kellett volna lennie.

A férj telefonhívásaira nem reagált, később pedig a készülékét is kikapcsolták. Először a családtagok indultak keresésére, bejárták megszokott futóútvonalát, majd eltűnését bejelentették a rendőrségen.

Az asszony holttestét még aznap éjjel egy rendőrkutya találta meg, nem messze otthonától, egy bokros területen. Gyilkosa megerőszakolta, hátrakötözte a kezeit, majd megfojtotta.

A mobiltelefont és a fülhallgatót magával vitte a helyszínről.

Évekig nem találtak a gyilkosát

A nyomozás sokáig nem hozott eredményt. Öt éven keresztül nem volt gyanúsított, pedig a rendőrség 391 tanút hallgatott ki, és több mint 1500 DNS-mintát elemzett. 2017-ben úgy tűnt, végre sikerült azonosítani az elkövetőt, azonban hamar kiderült, hogy a boncolás során történt súlyos szakmai hiba miatt téves nyomra bukkantak. Az áldozat testén ugyanis egy olyan férfi DNS-ét találták meg, aki a gyilkosság idején már nem élt.

Az igazi áttörés 2018. szeptember 7-én következett be: a helyszínen rögzített DNS-minta egyezést mutatott egy 40 éves, büntetett előéletű férfiéval.

A hajléktalanként élő R. Szilveszter főként lopások miatt került korábban rács mögé, börtönletétjei között pedig megtalálták Krisztina mobiltelefonját is. A gyanúsított a környéken nőtt fel, asztalosnak tanult, de fiatalon bűncselekmények rabja lett. Apját sosem ismerte, iskolába ritkán járt, barátai szerint zárkózott volt, sokat csavargott, és hajlamos volt elferdíteni a valóságot még a saját élete fontosabb eseményeivel kapcsolatban is. Nem volt ez másként a gyilkosság ügyében sem:

a bíróság előtt tagadta, hogy ő oltotta volna ki Krisztina életét. Azt állította, már holtan találta meg a nőt, csupán kifosztani akarta, ékszereket keresett rajta, ezért fordította meg a testét.

Vallomása azonban szembement a bizonyítékok sorával. Bár soha nem tett beismerő nyilatkozatot, a nyomozás eredményei egyértelműen ellene szóltak. A közvélemény először egy nyilvánosságra került felvétel képkockáin láthatta a gyilkost.