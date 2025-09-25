Kocogni indult, sosem ért haza a soroksári futónő

Éppen tizenkét év telt el azóta, hogy egy átlagos szeptemberi délutánon futni indult egy nő Soroksáron, ám soha többé nem tért haza. A 36 éves családanyával kocogás közben végzett gyilkosa, aki a tettéért életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott - idézte fel a Borsonline.hu
Az áldozat, a 36 éves Gyurik Krisztina családanya volt, aki férjével, Kardos Lajossal és kisfiukkal élt Soroksáron. A nő mindennap futott, a végzetes estén is szokásos körére indult el, nagyjából este hét órakor. Édesanyja sokszor figyelmeztette, hogy ne fusson sötétben, de ő ragaszkodott a szabadtéri sporthoz. Szerette a természetet, az állatokat, és sosem vitt magával mást, csak a telefonját és fülhallgatóját.
Férje hiába várta haza azon az estén. Krisztina általában fél óra alatt teljesítette a távot, így fél nyolcra már otthon kellett volna lennie.
A férj telefonhívásaira nem reagált, később pedig a készülékét is kikapcsolták. Először a családtagok indultak keresésére, bejárták megszokott futóútvonalát, majd eltűnését bejelentették a rendőrségen.
Az asszony holttestét még aznap éjjel egy rendőrkutya találta meg, nem messze otthonától, egy bokros területen. Gyilkosa megerőszakolta, hátrakötözte a kezeit, majd megfojtotta.
A mobiltelefont és a fülhallgatót magával vitte a helyszínről.
A nyomozás sokáig nem hozott eredményt. Öt éven keresztül nem volt gyanúsított, pedig a rendőrség 391 tanút hallgatott ki, és több mint 1500 DNS-mintát elemzett. 2017-ben úgy tűnt, végre sikerült azonosítani az elkövetőt, azonban hamar kiderült, hogy a boncolás során történt súlyos szakmai hiba miatt téves nyomra bukkantak. Az áldozat testén ugyanis egy olyan férfi DNS-ét találták meg, aki a gyilkosság idején már nem élt.
Az igazi áttörés 2018. szeptember 7-én következett be: a helyszínen rögzített DNS-minta egyezést mutatott egy 40 éves, büntetett előéletű férfiéval.
A hajléktalanként élő R. Szilveszter főként lopások miatt került korábban rács mögé, börtönletétjei között pedig megtalálták Krisztina mobiltelefonját is. A gyanúsított a környéken nőtt fel, asztalosnak tanult, de fiatalon bűncselekmények rabja lett. Apját sosem ismerte, iskolába ritkán járt, barátai szerint zárkózott volt, sokat csavargott, és hajlamos volt elferdíteni a valóságot még a saját élete fontosabb eseményeivel kapcsolatban is. Nem volt ez másként a gyilkosság ügyében sem:
a bíróság előtt tagadta, hogy ő oltotta volna ki Krisztina életét. Azt állította, már holtan találta meg a nőt, csupán kifosztani akarta, ékszereket keresett rajta, ezért fordította meg a testét.
Vallomása azonban szembement a bizonyítékok sorával. Bár soha nem tett beismerő nyilatkozatot, a nyomozás eredményei egyértelműen ellene szóltak. A közvélemény először egy nyilvánosságra került felvétel képkockáin láthatta a gyilkost.
Unokatestvére szerint R. Szilveszter gyerekként a foci és a biciklizés szerelmese volt, nem ivott, nem dohányzott, sőt még a humorát is sokan szerették. A család és a környezet semmit sem tudott sötét múltjáról és a későbbi bestiális tetteiről. Volt azonban, aki felidézte: a gyilkosság után napokra eltűnt, majd egy éles sebbel a szemöldöke felett tért vissza.
A bíróságon viselkedése sokakat megdöbbentett. Védekezése során többször is önmagának mondott ellent: egyszavas, tagadó válaszokat adott, máskor mosolyogva várakozott a folyosón, mintha nem is egy gyilkossági per vádlottja lett volna. Azt állította, csak a börtönben, a híradóban látta, hogy ki volt az áldozat, majd hozzátette:
A halálához nincs közöm.
Az elsőfokú ítélet előtt alig egy héttel, 2021 októberében, közvetlenül a tragédia nyolcadik évfordulója után Krisztina özvegye azt nyilatkozta, nagyon szeretné, ha végre lezárulna az ügy és felesége gyilkosa megkapná, amit érdemel, az életfogytiglani börtönbüntetést.
Arra kérem az ítélethozókat, statuáljanak példát, hogy ez a férfi soha többé ne kerülhessen vissza a társadalomba. Ne vehesse el senki, például egy 15 éves kisfiú édesanyjának az életét
- tette hozzá az ítélet kihirdetése előtt.
A bíróság első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte R. Szilvesztert azzal, hogy legkorábban 35 év letelte után merülhet fel a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége. A jogerős döntés azonban ennél szigorúbbnak bizonyult: 2022. június 22-én a bíróság úgy határozott, hogy csak 40 év börtönbüntetés letöltése után vizsgálható a feltételes szabadulás kérdése. Ez azt jelenti, hogy Krisztina gyilkosa már több, mint 80 éves lesz, amikor egyáltalán felmerülhet, hogy valaha ismét szabadlábra kerülhet.
Kardos Lajos a sajtó megkeresésére csak annyit közölt a tragédia 12. évfordulóján, hogy nem kíván nyilatkozni semmit.
2022-ben, hosszú évek után újra rátalált a szerelem Kardos Lajosra, és május elején oltár elé is vezette új párját. Az egyik legkülönösebb fordulat, hogy a férfi, aki 24 évvel ezelőtt maga is testépítő versenyeken indult, egy testépítő hölgy szívét hódította meg, aki 42 évesen döntött a fitneszversenyzés mellett. A nő sportágában Európa-bajnoki címet szerzett, 2018-ban pedig a WABBA világbajnokságon „Miss Fitness” kategóriában 2. helyezést ért el.
A futónő házassága nem volt felhőtlen: férje, Kardos Lajos korábban elmondta, hogy feleségének volt egy szeretője, és ő maga sokáig abban a hitben élt, hogy az idegen férfi keze van a tragédiában. Részletek az Origo.hu korábbi cikkében olvashatók. Krisztinát a pesterzsébeti temetőben helyezték végső nyugalomra.