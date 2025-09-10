Újabb döntés Till Tamás feltételezett gyilkosának ügyében

Ahogy arról a Baon.hu beszámolt, a Kecskeméti Törvényszék közleményt adott ki a 2000-ben elkövetett kegyetlen gyerekgyilkosság kapcsán. Az annak idején az egész országot megrázó eltűnés ügyéről nemrég bizonyosodott be: gyilkosság történt. A gyanúsított jelenleg is börtönben tölti a letartóztatás idejét, amelyet három hónappal meghosszabbított a bíróság. F. János december 14-ig a rácsok mögött maradhat.

F. János, a 11 éves Till Tamás feltételezett gyilkosa

Fotó: Knap Zoltán

Ahogy azt az Origo már megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben azonban nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt, évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer megkerül.

A brutális gyilkos

A fordulat 2024. augusztus 1-én következett be. A rendőrség megtalálta egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán, akiről kiderült: a 11 évesen eltűnt Till Tamás az áldozat.

Nem sokkal később F. János, ekkor még tanúként az elévülési időben bízva, beismerte, kamaszként ő gyilkolta meg a kisfiút. Akkor úgy vallott, szexuális indíttatásból csalta el a gyermeket, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.

A rendőrök először elengedték a férfit, azonban az ügyészség hamarosan úgy döntött: letartóztatást eszközöl. Véleményük szerint ez a bűntett nem évül el, ezért a férfit ismét letartóztatták. Ezek után F. János már mindent letagadott. Azt állította, kényszerítették, hogy megtegye a beismerő vallomást.

Az akkori törvények szerint megúszta volna a felelősségre vonást, hiszen ezekben az években még az ilyen bűntényeknek 15 év volt az elévülési ideje. 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte büntetőtörvénykönyv módosítását, amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Eszerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények, tekintet nélkül arra, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el, soha nem évülhetnek el.