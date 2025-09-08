Különös kegyetlenséggel vette el az édesanya életét a börtönjárt gyilkos

A Szolnoki Törvényszék 2025. június 12-én bűnösnek mondta ki a jászladányi férfit fegyveres magánlakértés és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében. A gyilkos ítélete még nem jogerős. A Szoljon.hu is beszámolt a bűnesetről.

A gyilkos enyhítés reményében fellebbezett, a bűntett a Szegedi Ítélőtáblához került

Fotó: Mészáros Géza / szoljon.hu

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványt tett a Szolnoki Törvényszék elsőfokú ítéletének helybenhagyására. A többszörösen visszaeső férfi tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést kapott elsőfokon, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, továbbá közügyektől való eltiltást is tartalmaz az ítélet tíz év erejéig.

A gyilkos, életének jelentős részét börtönben töltötte

A vádlott többszörös visszaeső, múltját zsarolások, rablások, súlyos testi sértések árnyékolják be. Az elkövető veszélyes a társadalomra nézve, emiatt nem tudott neki kegyelmezni Nádor Zoltán bíró.

Képtelen volt elfogadni a visszautasítást, késsel támadt volt élettársára

A jászladányi bűnöző éppen a börtönből szabadult, ami nem számított egyedi esetnek. A férfi előéletét tekintve akár második otthonaként is jellemezhetjük a fegyintézetet. Megszakadt párkapcsolatát akarta folytatni, azonban volt élettársa világosan tudtára adta, hogy semmi szándéka nincs együtt élni vele. A férfi ezért többször életveszélyesen megfenyegette az édesanyát.

2022.december 30-án este erőszakosan benyomta a nő otthonának ablakát, és bemászott. Ököllel bántalmazta volt élettársát, majd kést ragadott. Olyan kegyetlen erővel szurkálta a nő arcát, hogy a fegyver pengéje eltört. Az édesanya megpróbálta védeni magát, azonban tehetetlen maradt. Ennek ellenére volt annyi lélekjelenléte, hogy ráparancsoljon négy gyermekére, hogy meneküljenek el. A kicsik kiugráltak az ablakon és egy közeli hozzátartozó lakhelye felé siettek, hogy segítséget kérjenek. A segítség megérkeztekor sajnos az édesanya már nem élt. A gyilkos egy konyhából hozott óriási konyhakéssel mért halálos szúrásokat az áldozat nyakára. A házhoz kiérkező jászapáti rendőröknek még a helyszínen sikerült elfognia a férfit.

Magát akarta áldozatként beállítani a kegyetlen gyilkos

Bár eleinte vállalta a felelősségét tettéért, később a saját nyakát és a kezeit is képes volt megcsonkítani, hogy így mutassa nincsen rendben a mentális állapota. Ügyvédjével próbálnak minden szálat megmozgatni, hogy megússza a tettét. A gyilkos hivatkozott már emlékezetkiesésre, mentális hullámvasútra, idegenkezűségre, szinte minden enyhítő körülménnyel bepróbálkozott. Hamarosan megszületik a jogerős, másodfokú ítélet.