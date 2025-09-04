Megrázó részletek: kiderült, hogyan halt meg a miskei kislány

A falu lakói még mindig sokkos állapotban vannak, miután hétfő reggel eltűnt egy 22 hónapos kislány, Hanna. A keresésbe rendőrök, polgárőrök, kutyás menők és a helyiek is bekapcsolódtak, de a végkifejlet és a brutális gyilkosság minden képzeletet felülmúlt - foglalta össze az esetet a Borsonline.hu.

A gyilkosság után az egész falu gyászba borult - Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A gyilkosság részletei nyilvánossá váltak

A gyanúsított, J. Dávid drogproblémái miatt már régóta a helyiek figyelmének központjában állt. A férfi a tragédia után eltűnt, de nem sokkal később elfogták, majd beismerő vallomást tett. Ekkor derült ki, hogy Hannát a fején ütötte meg, és a kislány már az első ütésbe belehalt.

A gyilkosság hírére a település lakossága teljesen összeroppant. Kedden este mécsesek gyúltak Hanna háza előtt, barátok és idegenek is összegyűltek, hogy csendben búcsút vegyenek tőle. A falubeliek gyászuk mellett tiltakoztak is és kihangsúlyozták, hogy elegük van a drogokból és az erőszakból. Azt követelik, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló tragédia.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a legsúlyosabb kényszerintézkedést indítványozta vele szemben, mert a férfi nemcsak, hogy egy hozzátartozóját ölte meg brutális módon, de a történtek után el is menekült. Tehát a hatóság álláspontja szerint mindenképpen szükség van a letartóztatására, hogy ne szökhessen meg újra, illetve ne tudja befolyásolni a nyomozást, és hogy elejét vegyék annak, hogy ismét bűncselekményt követhessen el. A férfi sorsáról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni - derült ki a Borsonline.hu cikkéből.

És bár ez az eset örökre nyomot hagy Miskén és a falu szíve is darabokra tört, Hanna története minden szülő rémálmában ott kísért. Egy ártatlan kislány, akinek életét kegyetlenül kioltották.