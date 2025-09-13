Megszólalt a tiszakécskei áldozat élettársa: éreztem, hogy valami szörnyűség történt

Olyan történet került napvilágra Tiszakécskéről, amelyről a legtöbben csak bűnügyi sorozatokban hallanak. Egy családi vita torkollott vérfagyasztó tragédiába, amikor egy férfi lepedővel megfojtotta leeendő anyósa élettársát, majd a holttestet egy tuskó alá rejtette kilométerekre a gyilkosság helyszínétől - idézte fel a Baon.hu.

A gyilkosság részleteiről nyilatkozott az áldozat élettársa - Fotó: Pozsgai Ákos

Az áldozat élettársa, egy 80 éves tiszakécskei asszony nyolc éve élt együtt a Romániából származó román-magyar férfival. A kapcsolat nem volt mindig békés, a féltékenység és az ital gyakran vezetett veszekedésekhez, ám a nő azt mondja, minden nehézség ellenére összetartoztak.

Őszintén mesélt az asszony a gyilkosság előtti órákról

A végzetes napon az asszonyhoz lánya és a veje érkezett látogatóba. Miközben ő kint beszélgetett a lányával az autó mellett, vőjelöltje bement a házba és a legbrutálisabb módon végzett anyósa párjával. Amikor a lánya később belépett, azt látta, hogy a férfi az ágyon fekszik és be van takarózva, ő sem gyanakodott semmire.

Kijött a házból, kérdeztem, hogy mi van, azt mondta alszik. De ahogy teltek a napok, egyre inkább éreztem, hogy valami szörnyűség történt."

- mesélte megtörten az idős asszony.

Az eltűnés bejelentése után két hónappal később került elő a holttest, egy elhagyatott erdős részen, egy fagyökér alá rejtve találták meg. A rendőrök gyanakodni kezdtek, amikor az egyik rokon többször is ellentmondásokba keveredett a kihallgatásai során, végül megtört és bevallotta, hogy mit tett. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés miatt indult eljárás az asszony lányának párja ellen, akit letartóztattak.

Az idős asszony azonban most újabb tragédiával szembesül, hiszen nincs pénze párja hamvasztására.

Temetésről szó sem lehet, csak szeretném hazahozni a hamvait"

- mondta el keserűen. Ráadásul saját lánya sem áll vele szóba, mert őt okolja a család széthullásáért.

A tiszakécskei gyilkosság, amelynek előzményeiről már beszámoltunk, nemcsak egy életet oltott ki, hanem egy egész családot szakított szét, a sebek pedig aligha fognak valaha is begyógyulni.