Nem levágta, szétverte a barátnője fejét a komáromi gyilkos - videóval

Ahogy arról az Origo is beszámolt tegnap, szeptember 25-én Komáromban egy női holttestre bukkantak. A kétgyerekes családanyának elképesző brutalitással oltották ki az életét. Földi maradványaira feltételezett gyilkosának édesanyja talált rá. A gyilkosság kapcsán a Kemma.hu megkeresésére Dr. Horváth Sándor, Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője számolt be a legújabb fejleményekről.

Helyszínelők a komáromi gyilkosság helyszínén

Fotó: Police.hu/Kemmahu

A médiában sok hír terjengett tegnap a bűnténnyel kapcsolatban, egy volt biztos: a rendőrség megerősítette a tragédia hírét. A nyomozásra való tekintettel egyelőre szűkszavúan nyilatkoztak a részletekről.

A komáromi gyilkosság: pletykák és tények

A szomszédok még azt rebesgették, hogy a nő fejét levágták, de utóbb kiderült, nem ez történt. A valóság éppen olyan brutális és sokkoló, mint maga a lefejezés.

A gyilkos egy kemény tárggyal szétverte a nő fejét.

A rendőrség sajtószóvivője is úgy nyilatkozott, a tettes egy lepedőbe csavarta a holttestet, amit egy talicskába tett. Egyelőre rejtély, hogy került vissza a holttest a lakásba, ahol a gyilkossággal vádolt férfi anyja megtalálta.

Most azt lehet tudni biztosan, hogy a nő és a párja is rendszeresen fogyasztott kábítószert, ez utóbbinak a metkristály volt a kedvence. Sokszor drogoztak együtt. Jó viszonyban voltak, de nem voltak élettársak, amiről így nyilatkozott a 31 éves férfi volt sógora:

A srácot úgy tudnám jellemezni, mert ismertem személyesen, hogy egy normális, kiegyensúlyozott srác volt addig, ameddig nem jutott hozzá ehhez a kábítószerhez. Tudomásom szerint nem voltak élettársak, csak barátok voltak és a kábítószerezés volt a közös pont náluk, én így tudom."

A két drogos közt kipattan egy veszekedés, amelynek a végén megtörtént a gyilkosság. A rendőrség a bejelentés követően nagyon gyorsan reagált. Másnap már el is fogták a 31 éves gyanúsítottat, akit emberölés gyanúja miatt hallgattak ki. Az is tény, hogy az áldozatnak két gyermeke van, akikre most nevelőszülők vigyáznak. A bűncselekményről a TV2 Tények is forgatott, amit ide kattintva tud megnézni!