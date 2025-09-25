Életfogytig tartó börtön várhat a férfira, aki unokái előtt végzett párjával

A férfi, aki tavaly januárban unokái szeme láttára verte halálra párját, most váratlan kéréssel állt elő a bíróságon, ugyanis új ügyvédet akar. Emiatt a tárgyalást elhalasztották, így egyelőre nem születhet ítélet a gyilkosság ügyében - írta a Szon.hu.

A gyilkosság ügye új fordulatot vett, a vádlott új ügyvédet kért

A történet hátborzongató részletei már korábban is bejárták az országot. A vádirat szerint az ötvenes éveiben járó férfi 2023 tavaszán kezdett együtt élni az áldozattal, miután felesége meghalt. A nő beköltözött a nyíregyházi házba, ahol a férfi öt unokáját nevelte, innen azonban egy horrorba illő családi dráma bontakozott ki.

Folyamatos erőszak után következett a gyilkosság

A férfi folyamatosan veszekedett a nővel, sokszor a gyerekek szeme láttára szidalmazta és ütlegelte, majd a helyzet 2023 végére tarthatatlanná vált. Egyszer egy húsklopfolóval támadt kedvesére, máskor az utcán esett neki, ahol ütötte-rúgta a szerencsétlen asszonyt.

A tragédia 2024 januárjában következett be. A férfi az otthonában olyan súlyosan és brutálisan bántalmazta élettársát, hogy a nő testét szinte teljesen beborították a sérülések.

A vádlott nemcsak kegyetlen volt, de még a rendőrséget is félre akarta vezetni. Az asszony eltűnését jelentette be, miközben pontosan tudta, hogy a nő, a saját otthonukban fekszik halálos sérülésekkel. A gyerekek először azt hitték, hogy csak alszik, ébresztgetni is próbálták, de hiába. Másnap egy rokon hívta a mentőket, akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Életfogytiglan várhat az elkövetőre

A férfit az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel, kapcsolati erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A főügyészség szerint a legsúlyosabb büntetés jár neki, mégpedig életfogytiglanig tartó szabadságvesztés. Ha így lesz, akkor is legkorábban 25 év után szabadulhatna feltételesen.

Most azonban az egész eljárás megszakadt, mert a vádlott új ügyvédet kért. A tárgyalást ezért elhalasztották, a gyászoló családnak így tovább kell várnia a végső ítéletre.

