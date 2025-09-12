Közel 300 kamaszlányt gyanúsítottak meg gyilkossággal

Tavaly mintegy 280 olyan 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak eljárást a svédek gyilkosság, vagy más erőszakos bűncselekmények, például bombamerényletek miatt, akiket bűnözői bandák toboroztak – írta meg a Bennfentes.net.

Egyre több svéd kamaszlány vesz részt gyilkosságban, a nyomozók sokáig nem foglalkoztak komolyan velük (illusztráció)

Fotó: cottonbro studio/Pexels.com

Meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek, mint a fiúk"

– mondta Ida Arnell, stockholmi ügyész kihangsúlyozva, hogy a rendőrök sokáig nem vették komolyan, hogy a svéd tinilányok is képesek brutális támadásokra, pedig egy ideje már „beszippantotta őket” a szervezett bűnözés.

Manapság a svéd bűnbandák többnyire fiatal, bevándorló háttérrel rendelkező férfiakból állnak.

A drogból élnek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők uralják az észak-európai ország kábítószer-piacát. Ennek érdekében még attól sem riadnak vissza, hogy lövöldözzenek az utcán, vagy bombákat készítesenek és azzal kövessenek el emberéleteket követelő merényleteket. Sőt, attól sem, hogy a munkát „kiszervezzék” a svéd kamaszlányoknak.

Ahogy a lap is írja,

az országban évek óta burjánzik a szervezett bűnözés a migráns hátterű fiatalok miatt.

Helyszínelő egy tetthelyen (illusztráció) Fotó: cottonbro studio/Pexels.com

Annyira nagy a baj, hogy a politikusok is érzik, valamit tenniük kell, mert az integrációs elképzelés megbukott.

A felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett ide minket. A kirekesztés és a párhuzamos társadalmak táptalajt jelentenek a bűnözői bandáknak. Ott könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat”

– idézte Ulf Kristersson miniszterelnök szavait a Bennfentes.net, amely azt is hangsúlyozza, hogy a stockholmi kormány a szervezett bűnözést ma már rendszerszintű fenyegetésnek tartja. A migráns hátterű fiatalok brutális tetteikhez nem csak személyesen, hanem titkosított weboldalakon keresztül is toboroznak támadókat.

Általában a fiatal gyerekek ezeken a csevegőoldalakon vérre szomjaznak”

– tette hozzá az ügyész kihangsúlyozva, hogy lányok is vannak köztük. Az EXPRESSEN újság szerint a kormány most azt tervezi, hogy 13 évre csökkentik a büntethetőségi korhatárt Svédországban.

Ezért mennek bele a lányok, hogy gyilkosságban vegyenek részt

Ami pedig a fiatal lányokat illeti, egy tanulmány szerint többségüknek droggal kapcsolatos problémái vannak és sokan közülük nagy traumát éltek át, például nemi erőszakot, ezt használják ki a migráns hátterű megbízók. Hogy mire jutottak még a svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács számára készült tanulmány kutatói, azt megtudhatja, ha ide kattint.