Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

áldozat

Sokkoló képek a komáromi gyilkosság helyszínéről – fotó, videó

A falak között lezajlott tragédia mindenkit megrázott a környéken. Mutatjuk a házat, ahol a brutális gyilkosság történt.
Brutális gyilkosság történt csütörtökön Komáromban: egy 31 éves férfi végzett különösen kegyetlen módon egy kétgyermekes anyával. A település lakóit megrázta az eset, a helyiek megemlékezést is tartottak az áldozat tiszteletére - számolt be róla a Kemma.hu

A brutális gyilkosság eltűnő nyomai mára már alig fellelhetőek
A brutális gyilkosság nyomai mára már alig fellelhetőek
Fotó: Wierl Ádám

A gyilkosság megrázta Komárom lakóit

A fehér ruhás helyszínelők mára eltűntek, a házban történt tragédiára csak a leszakított piros rendőrségi szalag emlékezteti a szemlélőket. Úgy tudni: a hozzátartozók már visszatértek a házba, hogy eltüntessék a gyilkosság nyomait. A Kemma.hu megtalálta az egykor otthont nyújtó ingatlant, ahol lejátszódtak a borzalmas jelenetek. A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt állnak.

A feltételezett elkövetőt szeptember 26-án, a gyilkosság másnapján elfogták. Úgy tudni: a férfi drogfüggő és a bűncselekmény elkövetésekor sem volt tiszta a tudata. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, a pár összeveszett, majd férfi egy kemény tárggyal a felismerhetetlenségig szétverte a nő fejét - írta a Kemma.hu.

Galéria: Fotókon a komáromi gyilkosság helyszíne: ebben a házban történt a tragédia
1/12
A komáromi gyilkosság helyszíne

Ezt követően az áldozatot egy ágyneműbe csomagolta és talicskába tette. A tettes magával vitte a gyilkos fegyvert, amelyet még mindig keresnek a rendőrök. Részletek az Origo.hu korábbi cikkében.


 

 

