Megfojtotta férjét a járókeretes, nyugdíjas nő

Szörnyű tragédia, gyilkosság borzolta a kedélyeket Pécsett 2024. május-június fordulóján. A nyugdíjas pár már évtizedek óta házaságban élt - írta meg a Bama.hu.

Gyilkosság: idős nő fojtotta mag a házastársát Pécsett

A fotó illusztráció: Pexels.com

A vádirat alapján az idős nő korábban lábsérülést szenvedett, ezért mozgása nehézkes volt. Az albérletet már másfél éve nem hagyta el, a lakásban is járókeretet használt, a bevásárlásokat a férje intézte. Rendszeresen álltak alkoholos befolyásoltság alatt, jellemzően vodkát és sört fogyasztottak. A pécsi házaspár egyáltalán nem fogadott vendégeket az albérletükben, még rokonokat sem. A sértett lánytestvérével is telefonon tartotta a kapcsolatot.

A nyugdíjas házaspár rendszeresen veszekedett, ennek fő oka az volt, hogy a vádlott agresszívvé vált az alkohol hatására. Az asszony környezetét és önmagát is elhanyagolta, házimunkát már nem végzett.

Az asszony brutális gyilkosságot követett el

A bűneset is egy összekapással indult, 2024. május 31-én este a nyugdíjas házaspár a konyhában veszekedett. A széken ülő sértett enyhe alkoholos befolyásoltság alatt állt,

a vádlott a kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit több alkalommal a fején megütötte, majd egy ismeretlen tárggyal befedte a légzőnyílásait. Ezután megragadta a nyakát és fojtogatni kezdte.

Az idős férj teste a székben hátrafelé fordult, az idős asszony pedig csak akkor hagyott fel a fojtogatással, amikor a férfi már nem mutatott életjeleket.

A vádlott csak június 1-én délután tett bejelentést a 112-es segélyhívószámon. A telefonba azt mondta, hogy

férje elájult, úgy tűnik mintha meghalt volna.

A kiérkező mentők a sértettet a lakás konyhájában találták meg: meztelenül, természetellenesen hátradőlve, lógó fejjel ült a széken. Az életét már nem lehetett megmenteni, a pécsi mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az ügyészség álláspontja szerint a sértett halála okozati összefüggésben áll a vádlott cselekményeivel.

A nyugdíjas férfi fulladás következtében veszítette el az életét, mely a nyak megragadása, a nyaki képletek leszorítása és a légzőnyílások befedése révén alakult ki.

Sajnos nem egyedülálló történet a pécsi házaspár tragédiája. Egy 78 éves férfi kivégezte idős feleségét Bács-Kiskunban, majd követte a halálba.