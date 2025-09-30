51 késszúrással végezte ki a fiatal pultos lányt a brutális mezőberényi gyilkos

Elképesztő bűntény rázta meg Mezőberény városát 2024. június 7-én, amikor egy helyi kocsmában szörnyű gyilkosság történt. A vádlott beteges féltékenysége és irigysége miatt oltotta ki a pultos lány életét és most életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe. Még maga a férfi is az „embertelen” és a „brutális” jelzőkkel illette saját tettét kedden a Gyulai Törvényszéken, Futó Ildikó bíró kérdésére - írta meg a Beol.hu.
A vádlott 2021 óta egyedül élt Mezőberényben egy áramszolgáltatás nélküli házban. Sokat járt a helyi kocsmába szabadidejében, itt találkozott későbbi áldozatával, aki pultosként dolgozott. A most 48 éves férfi megszállottja lett a fiatal nőnek. A pulton található naptárat nézegette, hogy megtudja kiszemeltje munkabeosztását. Úgy intézte látogatásait, hogy mindig összefusson a későbbi áldozattal. A férfi rengeteget álmodozott a fiatal nőről. Azonban sok esélye nem volt a nagy korkülönbségre, valamint rendezetlen anyagi helyzetére tekintettel. A nő ekkor még csak 25 éves volt. A férfi nem mert neki nyíltan udvarolni, azonban folyamatosan fantáziált arról, hogy egy párt alkotnak. A későbbi áldozatnak mindezekről fogalma sem volt.
A keddi bírósági tárgyaláson számos részletet felolvastak a vádiratból. Ebből kiderült, hogy a férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy míg az ő élete teljesen kilátástalan, a nő fiatal kora ellenére rendezett anyagi háttérrel rendelkezett, több munkahelyen is dolgozott. A férfi úgy érezte, hogy a pultos lánynak egyszerű, boldog élete van, ezért a vonzalom mellett irigykedni kezdett rá.
A sértett aktívan élte az életét: Rómába látogatott, tandemugráson vett részt Szegeden. Éppen az édesanyja házát készült felújítani, valamint párkapcsolatba lépett egy másik vendéggel. Amint a történtek a vádlott tudomására kerültek, a férfi rendkívül indulatos lett. A vádlott úgy érezte, hogy a fiatal nő lenézi őt, és csak a pénz hajtja. Azt is nehezményezte, hogy nem vele létesített párkapcsolatot, miközben a másik vendég is pénztelennek és jóval idősebbnek tűnt.
A bíróság előtt felolvasott dokumentumokból kiderült: ha a későbbi elkövető a pultos lányra gondolt, folyamatosan izzadt, remegett és homályosan látott. A június 7-ét megelőző héten határozta el magát a szörnyű bűncselekményre. A férfi úgy döntött, hogy megöli, megerőszakolja a nőt, majd magával is végez.
Már a gyilkosság előtti héten a konyha asztalra kikészített egy 22 cm-es kést, valamint egy füzetbe 1999-2024-es dátumot jegyzett fel. A számok mellé még egy keresztet is rajzolt. Hogy tudatosítsa magában szörnyű tervét, minden reggel felkeléskor ránézett a gyilkos fegyverre is.
A bűncselekmény előtti napon nem bírt aludni idegességében, június 7-én pedig táskájába helyezte a gyilkos fegyvert. Az italboltban megvárta a többi vendég távozását, 10 óra 38 perc körül egyedül maradt az áldozattal a kocsmában. Miközben a lány a pult mögötti raktárban pakolt, a vádlott idegesen fel-alá járkált a pult és a terasz között, figyelve, érkezik-e valaki, illetve, hogy mikor tér vissza a nő a helyiségből. 10 óra 54-kor a vádlott a pult mögé lépett és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta sértettet, jobb kezébe helyezte az oldaltáskájából kivett kést.
A vádlott több alkalommal is megszúrta a nőt, majd dulakodni kezdtek. A pultos hősiesen küzdött az életéért, megpróbált elmenekülni, a férfi azonban kíméletlenül, a hajánál fogva húzta maga felé. A vádlott a hátán, a hasán, a mellkasán, deréktájon szúrta meg a sértettet, és a pultos nyár nyári ruhájának felhajtásával próbálkozott. A nő azonban ezt folyamatosan megakadályozta.
Amikor a sértett már annyira legyengült, hogy nem tudott védekezni, a férfi intim területeken is hozzáért, majd megszagolta a kezét. Ezt követően a vádlott beleszúrt tulajdon hasába, és a földre rogyott.
Az áldozatnak az 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, ezek közül tizennégy életveszélyes sérülés volt, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna.
Amikor Futó Ildikó bírónő rákérdezett, hogy miért írt fel dátumot a sértett neve mellé, azt mondta, hogy azért, mert „Zsuzsinak mennie kellett”. A vádlott nem ismerte el, hogy intim kapcsolatba akart kerülni a pultos lánnyal, azt állítja nem emlékezik arra sem, hogy miként történt a gyilkosság, csak annyira emlékezett, hogy tépi a fiatal nő haját. Azt is állította, hogy nem tudja magáról elképzelni, hogy ilyen szörnyűséget tett, de mivel van kamerafelvétel, bizonyára megtette.
A Békés Vármegyei Főügyészség azzal vádolja a férfit, hogy előre megfontolt szándékkal, aljas indokból és különös kegyetlenséggel követett el emberölést. Az ügyészség az előkészítő ülésen úgy nyilatkozott, hogy a férfi beismerő vallomása esetén életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, azzal a feltétellel, hogy legkorábban 30 év elteltével – vagyis 78 éves korában – szabadulhatna. Emellett 10 évre a közügyek gyakorlásától való eltiltását is javasolták. A férfi végül lemondott a tárgyalás jogáról, elismerte bűnösségét, ennek ellenére a bíróság nem hozott még ítéletet.
Futó Ildikó bírónő úgy látta, hogy nem lehet elfogadni a beismerő vallomást, mert a férfi tagadta, hogy szexuális kapcsolatba akart kerülni a fiatal nővel, ahogy a gyilkosság közbeni intim érintésekről és magáról a gyilkosságról sem igazán tudott felidézni semmit. Az ügyészség által meghatározott minősítéssel az emberölés minősítése nem egyezik meg. Decemberben folytatódik a bűneset tárgyalása.