Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

gyilkosság

51 késszúrással végezte ki a fiatal pultos lányt a brutális mezőberényi gyilkos

A mezőberényi gyilkosság vádlottja 2024. június 7-én különös kegyetlenséggel végzett a helyi kocsma pultosával. A tettét reménytelen, plátói szerelem és irigység miatt követte el, aprólékos részletességgel eltervezte a gyilkosság minden pillanatát.
Elképesztő bűntény rázta meg Mezőberény városát 2024. június 7-én, amikor egy helyi kocsmában szörnyű gyilkosság történt. A vádlott beteges féltékenysége és irigysége miatt oltotta ki a pultos lány életét és most életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe. Még maga a férfi is az „embertelen” és a „brutális” jelzőkkel illette saját tettét kedden a Gyulai Törvényszéken, Futó Ildikó bíró kérdésére - írta meg a Beol.hu.

A gyilkosságot már előre kitervelte, 25 késszúrással végzett áldoztatával
A  gyilkosságot előre kitervelte és brutális kegyetlenséggel végre is hajtotta a 48 éves férfi
Fotós: Bencsik Ádám

A vádlott 2021 óta egyedül élt Mezőberényben egy áramszolgáltatás nélküli házban. Sokat járt a helyi kocsmába szabadidejében, itt találkozott későbbi áldozatával, aki pultosként dolgozott. A most 48 éves férfi megszállottja lett a fiatal nőnek. A pulton található naptárat nézegette, hogy megtudja kiszemeltje munkabeosztását. Úgy intézte látogatásait, hogy mindig összefusson a későbbi áldozattal. A férfi rengeteget álmodozott a fiatal nőről. Azonban sok esélye nem volt a nagy korkülönbségre, valamint rendezetlen anyagi helyzetére tekintettel. A nő ekkor még csak 25 éves volt. A férfi nem mert neki nyíltan udvarolni, azonban folyamatosan fantáziált arról, hogy egy párt alkotnak. A későbbi áldozatnak mindezekről fogalma sem volt.

Irigyelte a pultos lány boldogságát, ezért is döntött gyilkosság mellett

A keddi bírósági tárgyaláson számos részletet felolvastak a vádiratból. Ebből kiderült, hogy a férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy míg az ő élete teljesen kilátástalan, a nő fiatal kora ellenére rendezett anyagi háttérrel rendelkezett, több munkahelyen is dolgozott. A férfi úgy érezte, hogy a pultos lánynak egyszerű, boldog élete van, ezért a vonzalom mellett irigykedni kezdett rá.

A sértett aktívan élte az életét: Rómába látogatott, tandemugráson vett részt Szegeden. Éppen az édesanyja házát készült felújítani, valamint párkapcsolatba lépett egy másik vendéggel. Amint a történtek a vádlott tudomására kerültek, a férfi rendkívül indulatos lett. A vádlott úgy érezte, hogy a fiatal nő lenézi őt, és csak a pénz hajtja. Azt is nehezményezte, hogy nem vele létesített párkapcsolatot, miközben a másik vendég is pénztelennek és jóval idősebbnek tűnt.

A bíróság előtt felolvasott dokumentumokból kiderült: ha a későbbi elkövető a pultos lányra gondolt, folyamatosan izzadt, remegett és homályosan látott. A június 7-ét megelőző héten határozta el magát a szörnyű bűncselekményre.  A férfi úgy döntött, hogy megöli, megerőszakolja a nőt, majd magával is végez.

Pontosan tudta a megfelelő időpontot, mivel ismerte áldozata munkabeosztását

Már a gyilkosság előtti héten a konyha asztalra kikészített egy 22 cm-es kést, valamint egy füzetbe 1999-2024-es dátumot jegyzett fel. A számok mellé még egy keresztet is rajzolt. Hogy tudatosítsa magában szörnyű tervét, minden reggel felkeléskor ránézett a gyilkos fegyverre is. 

A bűncselekmény előtti napon nem bírt aludni idegességében, június 7-én pedig táskájába helyezte a gyilkos fegyvert. Az italboltban megvárta a többi vendég távozását, 10 óra 38 perc körül egyedül maradt az áldozattal a kocsmában. Miközben a lány a pult mögötti raktárban pakolt, a vádlott idegesen fel-alá járkált a pult és a terasz között, figyelve, érkezik-e valaki, illetve, hogy mikor tér vissza a nő a helyiségből. 10 óra 54-kor a vádlott a pult mögé lépett és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta sértettet, jobb kezébe helyezte az oldaltáskájából kivett kést. 

10 óra 56 perckor lépett ki az áldozat a raktárhelyiségből

A vádlott több alkalommal is megszúrta a nőt, majd dulakodni kezdtek. A pultos hősiesen küzdött az életéért, megpróbált elmenekülni, a férfi azonban kíméletlenül, a hajánál fogva húzta maga felé. A vádlott a hátán, a hasán, a mellkasán, deréktájon szúrta meg a sértettet, és a pultos nyár nyári ruhájának felhajtásával próbálkozott. A nő azonban ezt folyamatosan megakadályozta. 

Amikor a sértett már annyira legyengült, hogy nem tudott védekezni, a férfi intim területeken is hozzáért, majd megszagolta a kezét. Ezt követően a vádlott beleszúrt tulajdon hasába, és a földre rogyott.

Az áldozatnak az 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, ezek közül tizennégy életveszélyes sérülés volt, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna.

A bíró is kikérdezte a gyilkost

Amikor Futó Ildikó bírónő rákérdezett, hogy miért írt fel dátumot a sértett neve mellé, azt mondta, hogy azért, mert „Zsuzsinak mennie kellett”. A vádlott nem ismerte el, hogy intim kapcsolatba akart kerülni a pultos lánnyal, azt állítja nem emlékezik arra sem, hogy miként történt a gyilkosság, csak annyira emlékezett, hogy tépi a fiatal nő haját. Azt is állította, hogy nem tudja magáról elképzelni, hogy ilyen szörnyűséget tett, de mivel van kamerafelvétel, bizonyára megtette.

A Békés Vármegyei Főügyészség azzal vádolja a férfit, hogy előre megfontolt szándékkal, aljas indokból és különös kegyetlenséggel követett el emberölést. Az ügyészség az előkészítő ülésen úgy nyilatkozott, hogy a férfi beismerő vallomása esetén életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, azzal a feltétellel, hogy legkorábban 30 év elteltével – vagyis 78 éves korában – szabadulhatna. Emellett 10 évre a közügyek gyakorlásától való eltiltását is javasolták. A férfi végül lemondott a tárgyalás jogáról, elismerte bűnösségét, ennek ellenére a bíróság nem hozott még ítéletet.

Futó Ildikó bírónő úgy látta, hogy nem lehet elfogadni a beismerő vallomást, mert a férfi tagadta, hogy szexuális kapcsolatba akart kerülni a fiatal nővel, ahogy a gyilkosság közbeni intim érintésekről és magáról a gyilkosságról sem igazán tudott felidézni semmit. Az ügyészség által meghatározott minősítéssel az emberölés minősítése nem egyezik meg. Decemberben folytatódik a bűneset tárgyalása.

 

