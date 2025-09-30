51 késszúrással végezte ki a fiatal pultos lányt a brutális mezőberényi gyilkos

Elképesztő bűntény rázta meg Mezőberény városát 2024. június 7-én, amikor egy helyi kocsmában szörnyű gyilkosság történt. A vádlott beteges féltékenysége és irigysége miatt oltotta ki a pultos lány életét és most életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe. Még maga a férfi is az „embertelen” és a „brutális” jelzőkkel illette saját tettét kedden a Gyulai Törvényszéken, Futó Ildikó bíró kérdésére - írta meg a Beol.hu.

A gyilkosságot előre kitervelte és brutális kegyetlenséggel végre is hajtotta a 48 éves férfi

Fotós: Bencsik Ádám

A vádlott 2021 óta egyedül élt Mezőberényben egy áramszolgáltatás nélküli házban. Sokat járt a helyi kocsmába szabadidejében, itt találkozott későbbi áldozatával, aki pultosként dolgozott. A most 48 éves férfi megszállottja lett a fiatal nőnek. A pulton található naptárat nézegette, hogy megtudja kiszemeltje munkabeosztását. Úgy intézte látogatásait, hogy mindig összefusson a későbbi áldozattal. A férfi rengeteget álmodozott a fiatal nőről. Azonban sok esélye nem volt a nagy korkülönbségre, valamint rendezetlen anyagi helyzetére tekintettel. A nő ekkor még csak 25 éves volt. A férfi nem mert neki nyíltan udvarolni, azonban folyamatosan fantáziált arról, hogy egy párt alkotnak. A későbbi áldozatnak mindezekről fogalma sem volt.

Irigyelte a pultos lány boldogságát, ezért is döntött gyilkosság mellett

A keddi bírósági tárgyaláson számos részletet felolvastak a vádiratból. Ebből kiderült, hogy a férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy míg az ő élete teljesen kilátástalan, a nő fiatal kora ellenére rendezett anyagi háttérrel rendelkezett, több munkahelyen is dolgozott. A férfi úgy érezte, hogy a pultos lánynak egyszerű, boldog élete van, ezért a vonzalom mellett irigykedni kezdett rá.

A sértett aktívan élte az életét: Rómába látogatott, tandemugráson vett részt Szegeden. Éppen az édesanyja házát készült felújítani, valamint párkapcsolatba lépett egy másik vendéggel. Amint a történtek a vádlott tudomására kerültek, a férfi rendkívül indulatos lett. A vádlott úgy érezte, hogy a fiatal nő lenézi őt, és csak a pénz hajtja. Azt is nehezményezte, hogy nem vele létesített párkapcsolatot, miközben a másik vendég is pénztelennek és jóval idősebbnek tűnt.