Összetörten nyilatkozott a brutálisan meggyilkolt miskei kislány dédmamája

Miskén szeptember 1-jén olyan szörnyűség történt, amire senki sem számított. A mindössze 22 hónapos Hanna gyilkosság áldozata lett, a kicsi még a második születésnapját sem érhette meg - adta hírül a Borsonline.hu.

A gyilkosság után ebben a házban fogták el az elkövetőt

Fotó: Bors

A bűntény reggelén a gyermek édesanyja munkába indult és párjára, a 24 éves Dávidra bízta kislányát. Amikor délután hazaért, sem a férfit, sem Hannát nem találta otthon. A keresés azonnal megkezdődött, a rendőrök és a helyiek is csatlakoztak, ám késő éjjel már csak a kislány holttestére bukkantak.

Felfoghatatlan gyilkosság

A nyomozás szerint a brutális bűncselekmény elkövetésével a mostohaapát gyanúsítják, akit elfogatóparanccsal köröztek, majd másnap el is kaptak. A család ismerősei azt állítják, hogy a férfi korábban is agresszívan viselkedett és többen próbálták rávenni az édesanyát, hogy szakítson vele. Hanna dédmamája megtörten nyilatkozott:

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok”

– mondta elcsukló hangon. Hozzátette: nagyon szerette a kis Hannát, bár az utóbbi két hónapban nem láthatták egymást.

A családot nem először érte tragédia, húsz évvel ezelőtt Katalin egy másik unokája is meghalt, akkor egy betegség miatt. Most újabb szívszorító veszteséggel kell szembenézniük.