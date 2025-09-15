Döntött a bíróság a nagykanizsai gyilkos ügyében

A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte egy 60 éves férfi letartóztatását, miután a gyanú szerint múlt péntek este mellkason szúrta, és halálosan megsebesítette ismerősét Nagykanizsán. A bíróság egy hónapra rendelte el az őrizetbe vételt. A nagykanizsai gyilkosságról elsőnek a Zaol.hu számolt be.

Fotó: Police.hu

A szökés veszélye miatt letartóztatták a gyilkost

A bűntény áldozata egy 30 éves, kisgyermekes családapa volt. A bíróság a döntést dr. Bartalné dr. Mentes Judit szóvivő szerint a szökés veszélye és a bizonyítási eljárás megnehezítése miatt hozta meg, illetve, mert fennállt a gyanú, hogy a férfi újabb erőszakos bűncselekményt követ el.

