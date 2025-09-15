Döntött a bíróság a nagykanizsai gyilkos ügyében

Hírlevél

A zalaegerszegi járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a hatvan éves férfinak, aki leszúrta ismerősét Nagykanizsán. A gyilkosságot egy veszekedés váltotta ki, amikor is a férfi kést ragadt és mellkason szúrta lánya párját.
A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte egy 60 éves férfi letartóztatását, miután a gyanú szerint múlt péntek este mellkason szúrta, és halálosan megsebesítette ismerősét Nagykanizsán. A bíróság egy hónapra rendelte el az őrizetbe vételt. A nagykanizsai gyilkosságról elsőnek a Zaol.hu számolt be.

Letartóztatták a nagykanizsai gyilkost.
Letartóztatták a nagykanizsai gyilkost.
Fotó:  Police.hu 

A szökés veszélye miatt letartóztatták a gyilkost

A bűntény áldozata egy 30 éves, kisgyermekes családapa volt. A bíróság a döntést dr. Bartalné dr. Mentes Judit szóvivő szerint a szökés veszélye és a bizonyítási eljárás megnehezítése miatt hozta meg, illetve, mert fennállt a gyanú, hogy a férfi újabb erőszakos bűncselekményt követ el.

Az esetről már korábban is írtunk az Origo.hu oldalán.

 

