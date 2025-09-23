Halálra szúrta a feleségét, cseppnyi megbánást sem mutatott a brutális gyilkos

A Szekszárdi Törvényszéken kedden bíróság elé állt egy tamási férfi, akit azzal vádolnak, hogy 2024 márciusában legalább tizenhét késszúrással végzett volt élettársával. Az ügyészség szerint a gyilkosságot előre kitervelten, aljas célból és különös kegyetlenséggel követte el - írta a Teol.hu.
A vádirat szerint a vádlott és az áldozat több mint húsz éven keresztül éltek élettársi kapcsolatban, melyből két gyermekük született. A pár kapcsolata 2019-ben romlott meg, és a férfi ekkor elkezdte rendszeresen bántalmazni a nőt, akit hosszú ideig tartott rettegésben.
A bántalmazások miatt a férfit jogerősen négy év fegyházra ítélték, ahonnan a gyilkosság előtt alig több mint egy hónappal, 2024. február 17-én szabadult. Bár a kapcsolatuk a börtönbüntetés alatt teljesen megszakadt, a nő továbbra is félt a vádlottól és a bosszújától.
A férfi a szabadulását követően beszerzett egy nagyon éles, az osztrák hadseregben is használt katonai tőrkést. Ezzel a fegyverrel ment el a sértett házához 2024. március 25-én éjszaka, ahol átmászott a kerítésen, és elrejtőzött az udvaron. Másnap reggel, hét óra után, amikor az asszony kinyitotta a bejárati ajtót, a férfi rátámadt, és legalább tizenhét alkalommal megszúrta őt.
A tárgyalás során szakértőket és tanúkat is meghallgattak. Az igazságügyi orvosszakértő részletesen ismertette az áldozat sérüléseit, elmondva, hogy a szúrások közül több önmagában is életveszélyes állapotot idézett elő.
Ilyenek voltak a
sértő szúrások.
Az elmeorvosi szakértő szerint a vádlott érdemi bűntudat nélkül, érzelmi hűvösséggel számolt be a cselekményről. Az igazságügyi pszichológus szakértő azt hangsúlyozta, hogy a vádlott a saját sérelmei miatt eltántoríthatatlan, és egy konfliktus azonnal agressziót vált ki belőle, ezért különösen veszélyes fogvatartottnak számít. A szakértő hozzátette: a férfi számára könnyebb elviselni a szeretett személy létezésének megszüntetését, mint azt, ha a nő tőle függetlenül élne.
Tanúként a férfi fiát is beidézték, aki a tragédia reggelén a helyszínen volt, és megpróbálta megakadályozni apja tettét. A fiú nem akart vallomást tenni a tárgyaláson, de fenntartotta a korábban elmondottakat.
Az esetet követő kihallgatásán elmondta, hogy édesanyja halála előtt egy hónappal kezdett újra kapcsolatot tartani az apjával, mert azt hitte, megnyugodott. A gyilkosság előtti napon azonban már rendőrt kellett hívni a házhoz, mert meglátták a férfit a környéken.
Másnap reggel a fiú dulakodásra és édesanyja segélykiáltásaira ébredt. Amikor a helyszínre érkezett, sok vért látott, és megpróbálta megfékezni az apját, miközben mentőt hívott. Ezalatt a súlyosan sérült nőnek sikerült kimenekülnie a házból, de a kertkapuban összeesett.
A tárgyaláson a helyszínre érkező mentőtiszt is vallomást tett, aki elmondta, hogy 18 éves pályafutása során sosem látott még hasonlót.
A tanú azt a sokkoló látványt írta le, amikor a nőt a hátára fordítva látta, hogy a mellkasát gyakorlatilag szétvágták, és a tüdeje is látszott. Segítségnyújtásra esély sem volt, már csak az áldozat halálát tudták megállapítani. A mentőtiszt beszámolt arról is, hogy a fiú sokkos állapotban, magába roskadva ült a ház előtt, míg a vádlott nyugodt volt, és ellenállás nélkül hagyta magát elfogni.
Az elsőként kiérkező rendőr is beszámolt a történtekről. A nyomozó a ház előtt két férfit látott, a vádlott kezében ekkor még ott volt a kés. Felszólította, hogy dobja el, aminek a vádlott – mint kiderült, nagyothall – többszöri felszólításra tett eleget. Amikor a rendőr megkérdezte tőle, hogy ő tette-e, igennel válaszolt.
Az udvarba bejutva a rendőr azonnal intézkedés alá vonta a férfit, aki a később érkező kollégáinak elmondta, azért ölte meg az asszonyt, mert az a börtönben töltött ideje alatt megcsalta őt. A férfi szerint az asszony megérdemelte, amit kapott, és neki a börtönben jobb helye van.
A főügyészség a legsúlyosabb büntetést indítványozta a férfi számára: életfogytig tartó fegyházat, a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségének kizárásával. A bíró újabb tárgyalási napot tűzött ki az ügyben.
