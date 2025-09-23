Halálra szúrta a feleségét, cseppnyi megbánást sem mutatott a brutális gyilkos

A Szekszárdi Törvényszéken kedden bíróság elé állt egy tamási férfi, akit azzal vádolnak, hogy 2024 márciusában legalább tizenhét késszúrással végzett volt élettársával. Az ügyészség szerint a gyilkosságot előre kitervelten, aljas célból és különös kegyetlenséggel követte el - írta a Teol.hu.

A férfi nem mutatott megbánást a gyilkosság miatt

Fotó: Mártonfai Dénes/Teol.hu

Már a gyilkosság előtt is rettegett a nő a férfitől

A vádirat szerint a vádlott és az áldozat több mint húsz éven keresztül éltek élettársi kapcsolatban, melyből két gyermekük született. A pár kapcsolata 2019-ben romlott meg, és a férfi ekkor elkezdte rendszeresen bántalmazni a nőt, akit hosszú ideig tartott rettegésben.

A bántalmazások miatt a férfit jogerősen négy év fegyházra ítélték, ahonnan a gyilkosság előtt alig több mint egy hónappal, 2024. február 17-én szabadult. Bár a kapcsolatuk a börtönbüntetés alatt teljesen megszakadt, a nő továbbra is félt a vádlottól és a bosszújától.

A férfi a szabadulását követően beszerzett egy nagyon éles, az osztrák hadseregben is használt katonai tőrkést. Ezzel a fegyverrel ment el a sértett házához 2024. március 25-én éjszaka, ahol átmászott a kerítésen, és elrejtőzött az udvaron. Másnap reggel, hét óra után, amikor az asszony kinyitotta a bejárati ajtót, a férfi rátámadt, és legalább tizenhét alkalommal megszúrta őt.

Nem mutatott bűntudatot

A tárgyalás során szakértőket és tanúkat is meghallgattak. Az igazságügyi orvosszakértő részletesen ismertette az áldozat sérüléseit, elmondva, hogy a szúrások közül több önmagában is életveszélyes állapotot idézett elő.

Ilyenek voltak a

koponyacsontot átszakító, agyat érő,

valamint a mellkast ért,

a tüdőt,

a májat,

és a szívet

sértő szúrások.

Az elmeorvosi szakértő szerint a vádlott érdemi bűntudat nélkül, érzelmi hűvösséggel számolt be a cselekményről. Az igazságügyi pszichológus szakértő azt hangsúlyozta, hogy a vádlott a saját sérelmei miatt eltántoríthatatlan, és egy konfliktus azonnal agressziót vált ki belőle, ezért különösen veszélyes fogvatartottnak számít. A szakértő hozzátette: a férfi számára könnyebb elviselni a szeretett személy létezésének megszüntetését, mint azt, ha a nő tőle függetlenül élne.