Egy férfi brutálisan meggyilkolta párját, aki húsz hetes terhes volt

A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így az jogerőre emelkedett – közölte kedden az ítélőtábla. A Nyíregyházi Törvényszék korábban, 2025 februárjában 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat gyilkosság és felfegyverkezve elkövetett, a sértett sanyargatásával járó személyi szabadság megsértése miatt. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért fellebbezett, míg a vádlott és védője elsősorban a szabadságmegsértés vádja alóli felmentést, másodsorban a büntetés enyhítését kérte - írta a Haon.hu.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy terhes nő, saját párja végzett vele (lllusztráció)

Fotó: Mediaworks archív

A gyilkosság áldozata 20 hetes terhes volt

A bírósági tényállás szerint a férfi és a nő 2021-től éltek együtt. Kapcsolatukat a férfi féltékenysége tette feszültté: a vádlott többször bántalmazta a nőt, aki sosem tett feljelentést emiatt.

Egy 2023 májusi veszekedés után a sértett elköltözött és egy ismerősénél szállt meg. A vádlott tudomást szerzett erről és éjszaka figyelte a házat. Amikor a nő kijött ismerősével beszélgetni a ház mellé, a férfi odament,

késsel a kezében, hajánál fogva az utcára rángatta a nőt.

Ezután egy erdős területre vonszolta, ahol többször megütötte és megvágta. Végül a nadrágjáról származó zsinórral megfojtotta a nőt, akiről

tudta, hogy húsz hetes terhes.

A bűncselekmény után a férfi elmenekült és a rokonainál próbált elrejtőzni.

Az esetről már korábban írt az Origo.hu, ahol a férfi elfogásáról olvashatnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.